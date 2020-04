La théorie du complot déclenche des attaques contre des tours de téléphone

Coronavirus 5G: la théorie du complot provoque des attaques contre les tours de téléphone. Les autorités luttent contre les théories du complot reliant les nouveaux réseaux mobiles 5G à la pandémie de coronavirus qui provoquent des dizaines d’incendies criminels sur des tours de téléphone. Les autorités européennes et américaines surveillent la situation de près, car les attaques peuvent saper les communications au moment où elles sont le plus nécessaires pour faire face à la pandémie.

Des images de sécurité d’un parc d’activités hollandais montrent un homme vêtu d’un bonnet noir versant le contenu d’un conteneur blanc dans la base d’une tour de téléphonie mobile. Alors que l’homme retourne vers sa Toyota pour fuir au milieu de la nuit, les flammes montent.

C’est une scène répétée des dizaines de fois ces dernières semaines en Europe, où les autorités luttent contre les théories du complot reliant les nouveaux réseaux de téléphonie mobile 5G à la pandémie de coronavirus et inspirent des incendies criminels contre des tours de téléphone.

Les théories du complot et les croyances populaires concernant la menace présumée de communication sans fil existent depuis longtemps, mais la propagation mondiale d’un virus alors que plusieurs pays ont déployé des réseaux sans fil de cinquième génération a alimenté ces fausses théories.

Les autorités européennes et américaines surveillent la situation de près, craignant que les attaques ne compromettent les communications au moment où elles sont le plus nécessaires pour faire face à la pandémie.

“Je suis absolument indigné, absolument dégoûté que les gens agissent contre la même infrastructure dont nous avons besoin pour répondre à cette urgence sanitaire”, a déclaré début avril Stephen Powis, directeur médical du National Health Service en Angleterre.

En Grande-Bretagne, 50 incendies de tours cellulaires et d’autres équipements ont été signalés ce mois-ci, entraînant trois arrestations. Selon le groupe du secteur des télécommunications Mobile UK, 80 attaques ont été perpétrées contre des ingénieurs des télécommunications alors qu’ils travaillaient, faisant du pays le noyau des attaques.

Des vidéos et des photos des attaques sont souvent diffusées avec de faux commentaires sur COVID-19, la maladie respiratoire qui cause le coronavirus. Aux Pays-Bas, 16 incendies ont été enregistrés ainsi que des cas en Irlande, à Chypre et en Belgique.

La tendance a reçu une attention particulière en Grande-Bretagne lorsqu’une tour gérant le trafic voix et données a été attaquée dans un hôpital de campagne de Birmingham pour des patients atteints de coronavirus.

“Il est assez pénible que les familles ne puissent pas être au chevet de leurs proches gravement malades”, a écrit Nick Jeffery, PDG de l’opérateur de téléphonie mobile Vodafone UK, sur LinkedIn. “Il est encore plus troublant que même la petite consolation d’une vidéo ou d’un appel téléphonique puisse maintenant être niée par les actions égoïstes de quelques théoriciens du complot trompés.”