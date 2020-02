La tombola de López Obrador et pourquoi il ne livrerait pas l’avion présidentiel à un seul vainqueur: “L’argent est la mère et le père du diable”

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré aujourd’hui lors de sa conférence du matin que demain vendredi, il annoncerait le sort de l’avion présidentiel, pour lequel il a envisagé plusieurs options qui sont allées du moment où un seul acheteur, millionnaire, l’acquiert, jusqu’à la vente de billets pour la tombola de l’avion.

“Demain, premier appel, nous sommes encore très avancés dans la possibilité de le vendre car il y a des offres, et nous avons également préparé la tombola”, a déclaré le président mexicain.

L’alternative la plus récente que le président a proposée pour se débarrasser de l’avion de luxe et récupérer ces ressources, est que le jackpot puisse être distribué, c’est-à-dire le coût de l’avion, chez plusieurs gagnants. Eh bien, il a exprimé sa préoccupation au cas où la tombola aurait lieu et qu’il n’y aurait qu’un seul gagnant, il pourrait perdre la raison, car “l’argent est la mère et le père du diable”, a-t-il déclaré à plusieurs reprises.

«Ce qui m’inquiète, c’est le comportement de la personne qui prend l’avion, je n’ai pas de but paternaliste mais je ne voudrais pas que quelqu’un qui subit soudainement autant d’argent, détruit sa vie ou celle de sa famille et nous devons porter ça, parce que l’argent est la mère et le père du diable, c’est comme le pouvoir, l’argent et le pouvoir sont cousins ​​germains, donc ce que l’on sait s’applique également, ce pouvoir étourdit les intelligents et les imbéciles les rendent fous quand il n’y a pas de principes, quand il n’y a pas d’idéaux, l’argent est le même », a déclaré López Obrador.

Depuis que je faisais campagne, López Obrador a averti qu’il vendrait le TP01 Boeing 787-7 Dreamliner, qui a été utilisé par l’ancien président Enrique Peña Nieto, pendant 2 ans et 8 mois.

La vente d’avion présidentiel il a été plus difficile que prévu en raison de caractéristiques de l’avion. Cela a été expliqué Fabrizio Feliciani, directeur régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS).

Le coût de l’avion 218 millions USD lors de son acquisition par le président Felipe Calderón (2006-2012). Cependant, le prix est tombé à 130 millions de dollars.

L’avion, nommé José María Morelos au nom de l’un des héros de l’indépendance mexicaine, Il attend de rentrer au pays d’un hangar Boeing en Californie, où il a été emmené pour l’offrir aux acheteurs potentiels avec l’aide de l’ONU. Il y a quelques semaines, López Obrador a annoncé que l’avion présidentiel reviendrait au Mexique parce qu’il n’avait pas réussi la vente, c’est quand il a dit que si un acheteur n’était pas trouvé, il serait tiré au sort.

“Nous ne voulons pas le gaspiller, il vaut mieux attendre. Il y avait des acheteurs mais finalement ils n’ont pas obtenu de financement et le temps presse, et c’est pourquoi cette décision a été prise, nous voulons résoudre ce problème», A expliqué le président mexicain.

La première option reste qu’il est acquis par un seul acheteur; La seconde est qu’il s’agit d’une vente partagée.

«Nous ne rejetons pas cela et nous aimerions qu’elles soient des entreprises mexicaines. Il est proposé de vendre 12 actions à 12 sociétés afin que le coût soit inférieur et que ces entreprises peuvent l’utiliser pour les déplacements de leurs dirigeants », a déclaré López Obrador.

La troisième possibilité est le loyer horaire, a-t-il dit. “Il y a dans le monde un avion avec ces caractéristiques, qui est loué, un seul, je pense qu’en Asie et le loyer est déjà établi, combien cela coûte de le faire voler à l’heure, qui serait également sous le contrôle de l’armée de l’air mexicaine ».

L’avion présidentiel a une capacité d’origine de 240 à 280 passagers, mais actuellement seulement 80 en forme, “Faire une telle adaptation est compliqué par le matériau dont il est fait.”

N’étant pas un avion standard, le les acheteurs ne seront pas des lignes commerciales, car «l’utilisation qui sera donnée à cet avion sera probablement différente. Oui, il a coûté du travail pour le vendre», A admis le directeur régional de l’UNOPS, Fabrizio Feliciani, mais il a également précisé que le gouvernement ne le vendra pas pour moins que sa valeur.

Sans offres concrètes, López Obrador a imaginé de tirer au sort l’avion parmi la population.

Le président a informé que les recettes iraient aux hôpitaux qui accueillent gratuitement les pauvres et à l’achat de matériel médical.

La nouvelle du tirage présumé de l’avion présidentiel a surpris le pays et le monde. Il y a quelques semaines, López Obrador a présenté cinq solutions possibles pour se débarrasser de l’avion qui a acheté l’administration de FElipe Calderón et utilisé l’ancien président Enrique Peña Nieto.

Bien que le président mexicain ait déjà un croquis de la façon dont le billet serait de tirer au sort l’avion qui a des finitions de luxe, des salles de bains, une salle à manger et une chambre luxueuse, la loi organique de la loterie nationale empêche l’avion d’être dessiné en nature.

Les cinq options pour «piloter» l’avion présidentiel mexicain

Vendez-le “en pièces détachées”, échangez-le contre des ambulances et même tirez au sort. Ce sont quelques-unes des cinq options que le président mexicain a annoncé pour se débarrasser une fois pour toutes de l’avion présidentiel controversé hérité de ses prédécesseurs.

Le gouvernement mexicain a reçu une offre d’un acheteur des États-Unis, mais pour 125 millions de dollars, le président s’attend donc à ce que l’homme d’affaires accepte de payer les 5 millions manquants.

López Obrador a fait remarquer qu’il y avait à l’origine deux acheteurs qui “n’ont peut-être pas remonté le moral” lorsqu’ils ont appris que leur administration rapporterait l’appareil californien, où il serait resté dans les installations de l’entreprise de fabrication pour l’entretien.

2. ÉCHANGE AVEC NOUS

Le Mexique a également officiellement proposé aux États-Unis d’échanger l’avion contre l’équivalent en matériel médical, comme des ambulances, des tomographes, des appareils à rayons X et «tout le nécessaire pour les hôpitaux.

Jusqu’à présent, Washington n’a pas répondu à la proposition, tandis que López Obrador a précisé qu’ils utiliseraient les machines ou les ressources des autres options pour équiper les hôpitaux publics.

Le président a également envisagé de vendre «en partie» l’appareil à 12 entreprises nationales qui constitueraient une entreprise, il appartiendrait donc à chaque homme d’affaires de payer environ 11 millions de dollars.

En signalant qu’il a rencontré des hommes d’affaires tels que Carlos Slim, Carlos Salazar et Antonio del Valle, López Obrador a demandé au secteur privé de “l’aider à réparer les dégâts”.

En citant le cas d’un avion en Asie qui loue 70 000 $ de l’heure, le président a envisagé la possibilité de louer l’avion sous l’administration de la Mexican Air Force.

Le véhicule a la capacité de voler 800 heures par an avec un coût d’exploitation de 15 000 $ par heure.

Le tirage de 6 millions de «cachitos» (billets), à 500 pesos chacun (environ 25 dollars), administré par la Loterie nationale, est l’alternative la plus controversée proposée par le gouvernement mexicain.

Le vainqueur pourrait également gagner le service opérationnel d’un ou deux ans, a déclaré le président.

“Ne vous inquiétez pas de l’emmener là où ils vont le garer; il y aura les aéroports de la Mexican Air Force, ils seront chargés de le garder au vainqueur”, un point.

«Ce sont les options que nous avons. Je suis sûr que les gens vont nous aider. Tout le monde. Les gens vont nous aider, comme toujours, et les hommes d’affaires nous aident, et ils vont nous aider à résoudre ce problème, car que faisons-nous?“Il a dit.

Options de tombola présidentielle

Le président mexicain a expliqué que la création d’une fiducie est analysée afin que quiconque gagne puisse avoir l’argent dans un certain temps, donnant des intérêts pour 2 000 millions de pesos.

“Vous voulez rencontrer une personne, lui donner de l’argent, lui donner du pouvoir, quand il n’y a pas de valeurs, quand il n’y a pas de principes … alors nous cherchons un moyen d’éviter que cela se produise, que nous devons nous en occuper en tant que société, et c’est pourquoi plusieurs possibilités sont analysées: l’une la création d’une fiducie pour que celui qui sort à la loterie, l’avion, puisse avoir l’argent dans un certain temps, cet intérêt lui est donné, si on parle de 2 milliards c’est assez, c’est assez et puisque dans 15, 20 ans il en a déjà ».

Une autre des options évoquées par le chef de l’exécutif, dans le cas où le gagnant souhaite vendre l’avion, est qu’un prix sera établi en fonction d’une expertise et réitéré la maintenance et «stationnement» de l’avion pendant un an.

“Dans le cas où vous souhaitez le vendre, un montant est décidé sur la base d’une évaluation afin qu’il ne soit pas mis aux enchères, vous pouvez faire une réduction mais pas très importante, pour ceux qui pensent: où ils vont le garer, ce n’est pas un problème il y a l’aéroport de Santa Lucia, il y a l’aéroport actuel, il y a l’aéroport de Toluca et l’entretien est garanti, ce qui laissera également la même tombola, pendant un an, l’armée de l’air le ferait », a déclaré López Obrador.

Une autre option est que le jackpot n’a pas été remporté par une seule personne, mais pourrait être réparti entre 100 ou 200, ce qui dit que 2 000 millions de pesos seront distribués.

«L’autre chose est que ce n’est pas un seul prix, ce n’est pas une seule personne qui sort autant d’argent, c’est-à-dire 100, si ce sont 2 000 millions qui sont 20 millions chacun, ou 1 000 sur 2 millions, ce que nous allons garantir c’est avoir une année de maintenance sans problème, le séjour, tant qu’il sera vendu, j’aurai une rencontre avec des hommes d’affaires la semaine prochaine, je les inviterai, ils seront la dernière approche, dans le cas de la tombola, pour nous aider à placer 4 millions de cachitos, invitons-les tous», A déclaré le président.

López Obrador a déclaré que les employeurs aideraient à “placer” 4 millions de pièces représentant 2 000 millions de pesos et les deux millions de billets restants seraient vendus par la Loterie nationale.

«Nous pensons à quatre millions, soit 500 pesos, deux milliards. Ils nous aideraient à les placer dans des centres commerciaux comme promotion auprès de leurs employés, ils verraient ce qu’ils font. Et deux millions à la Loterie avec les portefeuilles. Ils m’ont déjà envoyé une lettre, ils sont avec leurs proches comme sept mille qui veulent aider et aider, et je le vois aussi, c’est parce qu’ils gagneraient un pourcentage sur la vente »expliqua-t-il.

Si l’avion présidentiel est tiré au sort, les ressources qui seraient obtenues seraient d’environ 3 000 millions de pesos. “L’avion est évalué à 2 400 000, deux millions (de petits morceaux) à 500 (pesos); puis il y a une marge pour le maintien d’un an, pour payer les commissions, le Trésor est déjà résolu, des usages qu’il obtient, il paie Banobras “, a-t-il dit.

Le week-end dernier, López Obrador a déclaré avoir offert l’avion présidentiel au Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais a rejeté le coût pour les coûteux.

“Il n’est pas entré parce que l’avion qui a été endommagé est de moindre qualité, n’a pas autant de luxe que l’avion présidentiel, donc ça nous a coûté un peu de travail pour le vendre, s’en débarrasser, cet avion va tirer au sort tous les ville “dit-il.

Il a dit avoir contacté Justin Trudeau pour lui offrir l’avion en cas de faute que le transport du premier ministre présenterait, mais il a rejeté l’offre pour le fardeau.