La transformation radicale que subirait la Bombonera avant son expansion

Avec le changement de direction et l'hypothèse de Jorge Ameal avec Mario Pergolini et Juan Román Riquelme à Boca, il y aura de profondes modifications structurelles. Les réformes du football amateur ont déjà commencé (avec l'idole en tête) et d'autres variantes sont attendues au fil des jours. Et l'un des sujets sur le tapis est aussi Rénovation de Bombonera, qui subirait auparavant une altération radicale.

Parmi les points forts du projet Bombonera 360, qui atteint le sommet tel qu'il a été choisi dans ce cycle de leadership (bien que le slovène ne soit pas encore ruiné), l'autofinancement, l'achat de pommes en bordure du stade, la numérisation pour la sécurité et l'augmentation du pourcentage de populaire (avec 70%) de la totalité.

Mais avant de céder la place aux changements notoires dans la structure du champ, qui auraient la capacité de 78 000 spectateurs, un renouvellement du terrain de jeu sera effectué qui inclura la dépression de la nappe phréatique pour améliorer les équipements de drainage, un axe problématique constant pour la Bombonera.

Il retour de la fosse qui séparera l'herbe verte de la Platea inférieure L contemplera l'extraction d'acryliques qui délimitent actuellement cette zone, comme il pouvait le découvrir Infobae. Ce serait l'étape préalable à la rénovation quasi totale qui sera réalisée dans le domaine de Boca à moyen et long terme. Logiquement, la même chose ne se produira pas dans le secteur opposé, dans lequel pour le moment les boîtes seront conservées jusqu'à leur retrait total.

La dépression du côté de la terre est l'une des possibilités gérées; Ce qui est concret, c'est que les panneaux de fibres seront retirés sur la béquille latérale et également dans le troisième plateau du Sud populaire, où seul le tissu restera.

La pensée du nouveau dôme de leadership xeneize passe par essayer d'amener le public au public avec les protagonistes, car ils comprennent que la séparation à travers le plastique avec la zone inférieure de cette zone empêche les sympathisants de se faire sentir. Et optimisez fondamentalement la visualisation des matchs, car la saleté et la réflexion des lunettes compliquent la vision.

Il convient de rappeler que Pergolini fera partie de la commission spéciale qui sera chargée de promouvoir le projet d'agrandissement du stade, avec le nouveau chanteur Carlos Navarro comme un autre des responsables de la zone.

À l'heure actuelle, le travail de réensemencement dans le domaine de la Bombonera, qui aura son premier match officiel dimanche 26 janvier entre Boca et Independiente, à la date 17 de la Super League a déjà commencé.