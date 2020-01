La transparence du VAR en Super Cup est unique, selon le CTA | Sports

Le Comité Technique des Arbitres (CTA) considère que la Supercoupe qui s’est tenue récemment à Djeddah (Arabie Saoudite) a signifié “une partie de l’histoire de l’arbitrage”, avec la mise en place de la technologie de la ligne de but et un certain degré de transparence dans le VAR qui “n’a montré aucune ligue dans le monde.”

«Nous avons eu un système d’information avec les spectateurs similaire à celui du Premier ministre, mais amélioré, parce que nous avons mis en œuvre plus de niveau de transparence et d’information que celui qui y est donné. Aucune ligue au monde n’a montré la transparence du VAR que nous avons fait à Djeddah “a déclaré Carlos Velasco Carballo, président du CTA.