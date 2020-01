La triste fin de José Guadalupe Posada, l’homme qui a créé «La Catrina» et a terminé ses jours dans l’oubli

On ne connaît que deux photographies de lui et de sa vie, les détails révélés sont rares, mais le nom de José Guadalupe Posada est célèbre pour être le créateur de “La Catrina”, l’image que la célébration de Le jour des morts au Mexique, il est devenu populaire dans le monde entier,

Quand Posada a fait la gravure du crâne avec un chapeau élégant et des fleurs, il ne l’a pas visualisée comme “La Catrina”, il était le peintre Diego Rivera qui l’a baptisée comme ça. Pour José Guadualupe, cela ressemblait plus à “La Garbancera” et était une moquerie de la classe supérieure pendant le Porfiriato au Mexique.

Et c’est Rivera lui-même qui a peint le personnage, vêtu d’une robe élégante et d’une étole en forme de serpent, sur sa peinture murale “Rêve d’un dimanche après-midi à l’Alameda Central.” L’œuvre a été peinte en 1947, quelques décennies après la mort de Posada dans l’anonymat total (20 janvier 1913).

Et, comme l’écrivait l’historien Agustín Sánchez González dans un article pour le magazine Relatos e Historias en México, la mort de Posada «ne semblait avoir d’importance pour personne. Le corps de Don Lupe, dont le certificat de décès indiquait que l’alcoolisme était causal, a laissé un quartier marginal de Tepito Vers les tombeaux de la sixième classe, les seuls libres du Panthéon de Dolores. Là, il est resté sans que personne ne réclame ses restes, étant oublié dans une fosse commune, ainsi que des dizaines de crânes de la pile qui, comme lui, ont été oubliés. »

Une ironie pour l’homme dont les dessins ont circulé des milliers à Mexico sur les flyers qui accompagnaient la nouvelle la plus choquante de la note rouge. La même ironie derrière le fait que “Le pois chiche” circuler imprimé jusqu’à 11 mois après les funérailles de Posada. C’est son œuvre posthume qui le consacre.

L’artiste est désormais reconnu grâce à son travail de création et sa «Catrina» est célèbre dans le monde entier, principalement associée au Jour des Morts au Mexique. Ce n’est pas le seul crâne qu’il a dessiné, car dans sa collection, il existe de nombreux dessins utilisant les personnages des crânes pour se moquer de certains types de société caractéristiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Lors de cette réunion, 42 hommes, certains habillés en femmes, ont dansé entre eux. Le scandale était capital car il appartenait à des familles aristocratiques. Posada a utilisé son ingéniosité pour capturer cet incident et dans ses dessins, bien sûr, il a montré des hommes moustaches portant fièrement leurs robes tout en dansant accompagnés par d’autres sujets.

Posada a ainsi démontré la maîtrise qu’il avait acquise dès son jeune âge, lorsqu’il a décidé que son avenir était dans la gravure et l’illustration. Depuis l’enfance, il a montré du talent pour le dessin et a refusé de suivre le métier de boulanger de son père. Il entra à l’Académie municipale de dessin dans son Aguascalientes natal et à 16 ans il entra dans l’atelier de Trinidad Pedroso pour apprendre la gravure sur bois et la lithographie.

L’artiste a déménagé d’Aguascalientes à Guanajuato et a finalement terminé sa carrière à Mexico, où ses ateliers de gravure ont prospéré.

José Guadalupe Posada a travaillé comme imprimeur, graveur et illustrateur. De son esprit et de ses mains ont émergé des dessins qui accompagnaient des milliers de feuilles volantes, son talent pouvait également être vu dans 70 journaux (tels que El Jicote et El Hijo del Ahuizote) et les 110 livres qui composaient la bibliothèque mexicaine des enfants.

Concernant sa vie, des condoléances ont été publiées au début des années 1900 pour la mort de son fils Juan Sabino dans El Chisme, El Diario del Hogar et El Popular, mais son nom n’est pas apparu dans la presse en janvier 1913, à la mort du graveur mexicain. dans la capital.