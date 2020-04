La tromperie du monde par la Chine était pire: les preuves montrent que le coronavirus existait depuis avant décembre et le régime l’a caché

Le dissimulation par le régime chinois à propos de la naissance d’une épidémie naissante dans l’une de ses villes les plus peuplées et les plus développées industriellement était bien pire, selon les recherches d’une chaîne de télévision américaine. NBC News a eu accès à des documents confidentiels indiquant que le système de santé de Wuhan, l’épicentre de la pandémie de coronavirus, s’était déjà effondré depuis novembre 2019.

Pékin signalés au 31 décembre au Organisation mondiale de la SANTE (QUI) qu’une nouvelle souche virale était née dans cette ville mais avait menti en garantissant qu’elle était déjà sous contrôle et sans aucune possibilité qu’elle s’étende au-delà de la province qui la contenait, Hubeià l’ouest de Shanghai. Dans la même communication, il avait déclaré que les premiers cas remontaient au milieu du dernier mois de l’année dernière.

NBC News a eu accès aux documents secrets des agences de renseignement américaines qui avaient des données sur l’effondrement du système de santé de Wuhan depuis novembre. Les informations sont parvenues aux analystes par communications interceptées mais surtout avec des images montrant une augmentation soutenue des centres de santé de cette ville.

Les rapports, selon ces médias indépendants, n’ont pas été officialisés par manque de matériel probant et n’ont donc pas été transmis au Maison Blanche, une situation qui a confirmé la Département de la défense des États Unis dans une communication faite jeudi soir. “Nous pouvons confirmer que les rapports des médias sur l’existence / le lancement d’un produit lié au coronavirus / l’évaluation au National Center for Medical Intelligence (NCMI) en novembre 2019 sont incorrects.Le Dr a déclaré dans une déclaration. R. Shane Day, colonel de l’Air Force et directeur du centre mentionné.

C’est le South China Morning Post qui, à travers une enquête journalistique, a contredit les informations officielles du régime et a indiqué que la date exacte à laquelle l’existence du nouveau virus était déjà connue était en fait le 17 novembre. Ce n’est que le 31 décembre qu’une agence internationale a appris qu’une nouvelle souche faisait des ravages sur La Chine. “Des experts chinois enquêtent sur une flambée de maladie respiratoire dans la ville centrale de Wuhan que certains considèrent comme liée à l’épidémie de SRAS de 2002-2003.”Dit le rapport de l’Associated Press.

L’OMS, qui connaissait l’épidémie bien avant le reste des pays, a publié le 14 janvier un communiqué dans lequel elle rassurait le reste des administrations en s’assurant que “il n’y a pas de preuve claire de la transmission interhumaine»Concernant la nouvelle maladie connue sous le nom COVID-19. Cet organisme commence à être évalué par les gouvernements quant à leur responsabilité dans le manque de rigueur Pékin.

Compte tenu du comportement du nouveau coronavirus, il est probable qu’il soit né avant novembre. Le premier cas confirmé et étudié comme nouveau, selon le South China Morning Post, était le 17 novembre. Cependant, il faut des semaines pour que le virus se manifeste et peut même avoir circulé longtemps chez des personnes asymptomatiques jusqu’à ce qu’il commence à se propager à travers la population de Wuhan.

Même si les images satellites d’archives montrent plus de mouvement dans les centres de santé de la ville vers la mi-novembre, les cas comptaient déjà par dizaines et le système de santé avait déjà des problèmes pour recevoir les patients. L’épidémie, et non le virus, était évidente parmi la population, qui aurait dû commencer bien avant, selon les données disponibles concernant le comportement de la nouvelle souche.. Ceci sans compter les admis des cas avec des difficultés respiratoires avancées et qui ont été traités comme une simple pneumonie jusqu’à ce qu’ils détectent que quelque chose d’étrange se passait au milieu de la saison d’hiver.

Selon les informations du journal indépendant chinois, et après avoir examiné la documentation confidentielle du Xi JinpingCe média a pu découvrir à quelle vitesse le virus s’est propagé à ses débuts. Depuis le premier cas présumé le 17 novembre, le nombre a augmenté de façon exponentielle chez les personnes infectées par des symptômes. Au 15 décembre, le nombre total de personnes atteintes de coronavirus était de 27. Et à la fin de 2019, le nombre de personnes infectées était de 266. Le 1er janvier, ce nombre est passé à 381, selon les archives officielles, de plus en plus remises en question..

Les mensonges du régime

Les nouveaux rapports de renseignement confirmeraient ce que beaucoup pensent: que si les informations concernant le nouveau virus avaient été immédiatement connues, la communauté internationale aurait été en mesure de lutter contre l’épidémie, qui est déjà une pandémie, avec de meilleurs outils et a coûté la vie à plus de 100000 victimes. dans le monde entier et a brutalement paralysé l’économie.