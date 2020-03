La Turquie dit que 117 000 réfugiés sont entrés dans l’UE et l’opposition le nie | Couverture

Le gouvernement turc a relevé ce lundi à 117 677 le nombre de réfugiés et de migrants qui seraient entrés en Grèce depuis vendredi dernier, a annoncé qu’il ne pouvait plus les retenir, un chiffre que l’opposition turque a qualifié d ‘”impossible” et qui contraste avec la 139 arrestations ont été signalées dimanche par le gouvernement grec.

“A 13h50 (10h50 GMT), 117 677 migrants ont quitté le pays”, a annoncé aujourd’hui le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu à propos du nombre de passages enregistrés depuis que la Turquie a déclaré vendredi que Je n’essaierais pas d’empêcher les réfugiés de traverser leur frontière avec la Grèce.