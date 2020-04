La vague de chaleur californienne attire de grandes foules sur les plages malgré l’ordre de rester à la maison

Samedi, un temps d’été dans une grande partie de la Californie a attiré de grandes foules sur les plages malgré une ordonnance de séjour à la maison dans tout l’État visant à freiner la propagation du coronavirus.

Les températures ont atteint les années 80 et 90 dans le sud de la Californie, où les gens nageaient dans le Pacifique et se faisaient bronzer sur des plages qui avaient été fermées auparavant pour décourager les grands rassemblements. Tous n’ont pas été rouverts, mais certains pays ont assoupli les restrictions tout en avertissant les gens de maintenir une distance sociale.

“Il y a du monde”, a déclaré Brian O’Rourke, chef de bataillon de sauveteurs à Newport Beach. “Nous n’avons pas eu trop de problèmes avec [social distancing] comme sauveteurs. Notre mission principale est de regarder l’eau. Nous avons eu des dizaines de sauvetages océaniques et des centaines d’actions préventives. “

On estime que 40 000 personnes se sont rassemblées sur Newport Beach vendredi et des foules similaires étaient attendues samedi, a rapporté l’Associated Press.

“Nous avons eu une très bonne conformité”, a déclaré O’Rourke. “Les gens se dispersent.”

À proximité de Huntington Beach, où des dizaines de résidents ont récemment protesté contre l’ordre de rester à la maison en Californie, des centaines de personnes se sont entassées sur le sable. Certains portaient des masques mais la distanciation sociale était moins apparente.

Au nord de Los Angeles, dans le comté de Ventura, des familles s’ébattent dans l’océan. Un visiteur a déclaré à “NBC Nightly News” que les gens “doivent sortir” plutôt que “vivre dans une grotte ou un trou”.

Les plages du comté de Los Angeles, le plus grand de l’État, sont restées fermées.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a imploré les résidents de rester à la maison malgré la vague de chaleur printanière qui a fait grimper les températures dans certaines régions à près de 100 degrés en milieu de semaine.

“Il y a une corrélation directe entre ce que vous faites ce week-end et combien de temps cela prendra et combien de vies nous perdrons”, a-t-il déclaré vendredi. “Si vous restez à la maison ce week-end, le nombre de cas diminuera et nous arrêterons le propagation de ce virus. “

Le chef du département de police de Los Angeles, Michel Moore, a remercié les résidents dans un tweet d’avoir choisi de suivre la directive du comté et de garder les plages dégagées.

La Californie compte plus de 42 000 cas de coronavirus et plus de 1 600 décès, selon les chiffres de NBC News. Alors que le nombre d’infections est resté nettement inférieur à celui de plusieurs des villes les plus durement touchées du nord-est, le coronavirus n’a pas disparu de l’État.

La progression progressive des infections a incité le gouverneur Gavin Newson à maintenir l’ordre de rester à la maison tandis que les gouverneurs des autres régions du pays commencent à assouplir le leur.

Le week-end dernier, la Floride et la Caroline du Sud ont commencé à rouvrir les plages pour la première fois depuis le début de l’épidémie de coronavirus sur le sol américain.