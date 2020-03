La vérité gênante sur votre soi “authentique”

Tout le monde veut être authentique. Vous voulez être fidèle à vous-même, pas un adepte servile des attentes sociales. Vous voulez «vivre votre meilleure vie», poursuivre vos désirs particuliers, plutôt que de vous conformer à tout ce que tout le monde pense que le bonheur requiert. Des études ont même montré que les sentiments d’authenticité peuvent aller de pair avec de nombreux avantages psychologiques et sociaux: une meilleure estime de soi, un plus grand bien-être, de meilleures relations amoureuses et de meilleures performances au travail.

Mais l’authenticité est une chose glissante. Bien que la plupart des gens définissent l’authenticité comme agissant conformément à votre ensemble idiosyncrasique de valeurs et de qualités, la recherche a montré que les gens se sentent plus authentiques lorsqu’ils se conforment à un ensemble particulier de qualités socialement approuvées, comme être extraverti, émotionnellement stable, consciencieux, intellectuel et agréable.

C’est le paradoxe de l’authenticité: afin de récolter les nombreux avantages de se sentir authentique, vous devrez peut-être trahir votre vraie nature.

Du point de vue de la science psychologique, une personne est considérée comme authentique si elle répond à certains critères. Les personnes authentiques ont une connaissance de soi considérable et sont motivées à en apprendre davantage sur elles-mêmes. Ils sont également intéressés à comprendre leurs forces et leurs faiblesses, et ils sont disposés à réfléchir honnêtement aux commentaires, qu’ils soient flatteurs ou non.

Les personnes les plus importantes et les plus authentiques se comportent conformément à leurs valeurs et qualités uniques, même si ces particularités peuvent entrer en conflit avec les conventions sociales ou d’autres influences externes. Par exemple, les personnes introverties sont authentiques lorsqu’elles sont tranquilles lors d’un dîner, même si la convention sociale stipule que les invités doivent générer une conversation.

Mais un certain nombre d’études ont montré que les sentiments d’authenticité des gens sont souvent façonnés par autre chose que leur fidélité à leurs qualités uniques. Paradoxalement, les sentiments d’authenticité semblent liés à une sorte de conformité sociale.

Dans ces études, on demande d’abord aux gens de caractériser les qualités qui reflètent leur vrai moi. Par la suite, ils effectuent des évaluations – quotidiennement ou une fois par semaine sur une période de plusieurs semaines – sur la mesure dans laquelle leur comportement reflète leurs qualités et la mesure dans laquelle ils se sentent authentiques. Nous nous attendrions à ce que les gens se sentent plus authentiques les jours où leur comportement correspond étroitement à leur modèle unique de valeurs et de qualités.

Considérez deux personnes qui diffèrent dans la mesure où elles évitent de se quereller avec d’autres personnes. Disons que Jane est agréable, et John est antagoniste. Un jour où chacun se querellerait avec quelqu’un, on s’attendrait à ce que Jane se sente moins authentique que John parce qu’elle a adopté un comportement qui n’est pas conforme à ses qualités idiosyncratiques.

Au lieu de cela, la recherche révèle que les gens déclarent se sentir plus authentiques lorsque leur comportement confirme un modèle spécifique de qualités: à savoir, lorsqu’ils sont extravertis, émotionnellement stables, consciencieux, intellectuels et agréables. Autrement dit, nous nous sentons plus authentiques lorsque nous agissons comme un croisement entre l’invité de fête parfait et le collègue parfait. Par conséquent, malgré leurs différences de personnalité, la recherche suggère que Jane et John rapporteraient se sentir inauthentiques un jour où ils se querelleraient avec quelqu’un.

Dans notre laboratoire et dans d’autres laboratoires qui étudient l’authenticité, nous avons tendance à étudier les personnes originaires de pays où les pratiques parentales et les institutions jouent un rôle dans le renforcement des comportements socialement ouverts, équilibrés, fiables, compétents et agréables pour les autres.

La recherche a montré que nous considérons les gens comme moins qu’humains lorsqu’ils ne se conforment pas aux conventions de la société. Par exemple, les personnes dont les vêtements sont souillés ne se conforment pas aux conventions sociétales entourant l’hygiène, et elles ont tendance à être traitées comme moins qu’humaines.

Ainsi, lorsque vient le temps de porter un jugement sur notre propre authenticité, nous pouvons utiliser des critères plus proches de la façon dont nous jugeons l’authenticité d’un objet tel que la nourriture. Un tiramisu aux fruits de la passion peut être unique, mais l’authenticité du tiramisu est jugée par sa conformité à une recette conventionnelle. De même, il semble que plus nous nous conformons aux conventions sociales sur la façon dont une personne doit agir, plus nous nous sentons authentiques.

Nous voulons croire que l’authenticité nous apportera des avantages. Il n’est pas surprenant que des entreprises telles que Microsoft, BlueCross BlueShield et Gap aient travaillé avec des consultants pour tirer parti de l’authenticité sur le lieu de travail. Cependant, jusqu’à ce que nous apprenions plus à savoir si être authentique rapporte les mêmes avantages que se sentir authentique, nous nous retrouvons avec une décision difficile entre la loyauté envers nous-mêmes et la conformité aux conventions sociales.