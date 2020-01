La viande rouge nous tue-t-elle ou nous rend-elle plus forts?

Au cours des deux dernières semaines, le monde de la nutrition a été dévoré par un débat rancunier, déclenché par la publication d’un article très controversé et très contesté dans les Annals of Internal Medicine.

Une équipe internationale de chercheurs a entrepris ce qu’ils ont qualifié d’analyse la plus vaste et la plus rigoureuse à ce jour des effets de la consommation de viande rouge sur la santé humaine. Selon leur analyse, la preuve que la consommation actuelle cause du tort ou que la réduction de la consommation réduirait les risques. est trop faible et incertain pour justifier la recommandation selon laquelle les gens devraient manger moins de viande rouge.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela a provoqué un contre-protestation massif de la part des experts et des institutions qui nous ont conseillé de manger moins de viande rouge. Comme ils l’ont dit à tout média qui écouterait, les preuves établissant un lien entre la consommation de viande rouge et les méfaits sont écrasantes et sans ambiguïté. Dire le contraire n’est pas seulement une attaque contre la santé publique, mais aussi contre la confiance du public dans la science et la recherche en nutrition.

Au cœur de cet argument, il s’agit vraiment de méthodologie – comment nous recueillons des données, comment nous les analysons et comment cela se traduit en recommandations.

La recherche en nutrition est en désordre

La recherche en nutrition est notoirement difficile à mener et à interpréter. Cela peut prendre beaucoup de temps, souvent des décennies, pour que nos choix alimentaires se traduisent par des résultats pour la santé. La quantité de calcium que vous obtenez dans votre adolescence, par exemple, affecte directement votre risque d’ostéoporose … mais pas avant 70 ans. Un changement de régime alimentaire peut augmenter ou réduire votre risque de cancer du côlon, mais il peut s’écouler 15 ans avant que cela ne soit révélé. Et puis il y a le fait que nous ne répondons pas tous de la même manière aux mêmes régimes en raison de facteurs génétiques et épigénétiques.

Afin de détecter tout signal dans tout ce bruit, vous devez étudier beaucoup de gens sur une longue période de temps. En conséquence, la plupart des études sur l’alimentation humaine impliquent des sujets en liberté et dépendent de la capacité des personnes à se souvenir (et de leur volonté de rapporter) précisément ce qu’elles ont mangé et combien elles ont mangé au cours des dernières 24 heures, 30 jours ou 12 mois. Ce n’est pas un moyen parfait de collecter des données.

Il y a aussi un nombre ridicule de variables. Nous mangeons 3 ou 4 fois par jour. Nous pouvons manger des dizaines d’aliments différents au cours d’une semaine typique et des centaines d’aliments différents au cours d’une année typique. Nous mangeons ces aliments préparés de dizaines de façons différentes et dans des milliers de combinaisons différentes. Les autres variables comprennent le sommeil, le stress, les niveaux d’activité, l’exposition aux agents pathogènes environnementaux – qui changent généralement avec le temps. Comment capturer ou contrôler tout cela?

Et puis, quand vient le temps de mapper toutes ces informations sur nos résultats en matière de santé, lesquels des milliers de marqueurs, mesures, signes, symptômes et états de santé différents surveillons-nous? Et comment comparer les résultats d’une étude avec une autre qui a choisi un ensemble légèrement différent de choses à mesurer?

