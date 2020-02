La vidéo d’une bassesse: un homme s’est évanoui et un couple “en a profité” pour voler son vélo

Le voisin gisait sur le sol à l’envers. La cause de la perte de conscience est inconnue, mais laissée comme une indication que des évanouissements se seraient produits lors de la conduite d’un vélo. Le véhicule, également en panne, était à côté de l’homme inconscient. Bientôt, un couple s’est approché de la zone. L’officier qui était de l’autre côté de la caméra de sécurité qui a tout enregistré pensait sûrement que les deux passants qui étaient arrivés allaient aider la personne tombée.

Mais rien de tout cela ne s’est produit. L’homme, tout de bleu vêtu, s’approcha prudemment de la route. Il a vérifié le guidon, a déplacé la structure un peu avec soin et a regardé si la décoloration se réveillait. Il a soupesé l’opportunité et, voyant qu’il n’y avait aucun risque, il a avancé dans ses intentions: il a pris le vélo, l’a monté et a commencé à pédaler rapidement. A quelques mètres de là, son partenaire, vêtu de blanc mais pas comme une mariée, s’est assis dans la pipe et a continué à fuir.

Le vol a eu lieu dans les rues Benito Lynch et Juan B. Justo, dans la ville de Buenos Aires de Troncos del Talar. Le personnel du Centre des opérations de Tigre (COT) a suivi de près l’évolution du vol. ils ont donné le signal d’alarme aux patrouilles communales et envoyé une ambulance pour aider la victime.

Comme on peut le voir sur la vidéo, les policiers locaux sont allés dans une camionnette pour poursuivre le couple avec les coordonnées envoyées par le COT, qui il a continué à regarder le chemin Tour des voleurs. “Il y a Benito Lynch pour le côté de Güiraldes”, a commenté l’un des opérateurs du centre sur l’interphone.

Pendant le suivi, le mobile 218 du Tigre Emergency System (SET) a aidé l’homme fané, qui a découvert plus tard que J’étais hors de danger.

Les hommes en uniforme ont rapidement réussi à arrêter le couple. L’homme en bleu et la femme en blanc ont été surpris quand, indifférents, ils prenaient un verre dans un coin, à côté d’un autre groupe de personnes.

Les suspects n’ont pas opposé plus de résistance, selon les images de l’opérateur. Les agents les ont réduits, menottés sur le capot du mobile, puis transférés au poste de police de la juridiction pour les rendre disponibles à la justice.

Le couple en question peut être inculpé pour le délit de vol, qui est décrit dans l’art. 162 du Code criminel, qui est défini comme la «saisie illégitime d’un bien meuble, totalement ou partiellement étranger» Contrairement au vol, le le vol est commis sans violence physique et est passible d’une peine d’un mois à deux ans de prison.

La municipalité de Tigre compte plus de 1800 caméras de sécurité. Le système surveille les événements criminels qui se produisent sur la voie publique, les accidents de la circulation, les urgences ou les événements qui peuvent modifier l’ordre. L’appareil permet d’accéder aux images en temps réel, d’enregistrer le matériel et de l’archiver pendant 30 jours pour collaborer avec la tâche des procureurs en cas de crime.

Le COT a également un logiciel utilisant des caméras fixes numériques à des points stratégiques pour identifier les visages des gens sur lequel pèse une demande de capture ou qui sont dénoncés comme “disparus”. Le système est complété par le support mobile de Protection des citoyens, protection civile, circulation et ambulances SET.