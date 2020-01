La vidéo émotionnelle qui a rappelé Fernando Báez Sosa alors qu’il travaillait pour une ONG

Êtres contre Vous avez C’est le nom de l’association située dans la ville de Marcos Paz, composée de «membres et bénévoles engagés dans la transformation sociale», comme l’indique sa description sur Facebook. Là, dans une compilation d’un peu plus d’une minute, ils se sont souvenus du jeune de 18 ans en action, tout en collaborant à la construction d’un espace pour l’ONG. «Vous avez été présent à plusieurs reprises dans notre siège et dans les écoles Marcos Paz. Travailler côte à côte avec vos amis, sous le soleil, avec la chaleur. Vous avez choisi le travail solidaire, le service, plutôt que le confort et le repos”, Ils ont écrit sur les images.

«Vous serez toujours présent dans notre espace car vous faisiez partie de sa construction. Parce que cet espace, cet endroit, a été témoin de vos efforts, de vos valeurs, de votre sourire et de votre joie», Se référant au site où les actions de l’ONG sont actuellement menées.

“Pas de confort. Que l’étreinte de toute l’équipe, éternellement reconnaissante, de Beings vs. Vous avez, je dois vous, vos parents et amis “, a terminé la vidéo, qui Il a été partagé plus de 8 500 fois et vu 225 000 fois, uniquement sur la page association.

Depuis hier soir, le hashtag #JusticiaPorFernandoBaez Cela a commencé à être une tendance sur Twitter. Aux affiches collées par sa petite amie Julieta Rossi sur 1800 Pueyrredón Avenue, où le jeune homme assassiné vivait avec ses parents, un dépliant qui a convoqué une «marche du silence» a commencé à devenir viral. Dans le quartier, ils ont dit que c’était quelque chose de spontané.

«C’est nous qui essayons d’arrêter les coups de pied qu’ils ont donnés à Fer. 44 millions d’Argentins! », A déclaré une enseigne collée sous 1879 de l’avenue Pueyrredón, où Báez Sosa a vécu pendant quelques jours. Une autre affiche, un peu plus grande et en majuscules, prévient: «Fernando peut être ton fils. Aujourd’hui, nous sommes tous le père de Fernando. Véritable justice ”. Plus bas, il était écrit “Lugano”. On ne sait pas qui l’a frappé, mais qui l’a été n’est pas le seul à être venu de loin.

T., l’ami de Fernando, a été témoin du début d’une attaque qui a commencé dans le bowling. Dans sa déclaration, qui a été incorporée au dossier d’homicide aggravé par l’UFI n ° 6 de Villa Gesell, a déclaré avoir vu “deux garçons bouleversés qui nous ont incités au combat, ont essayé de tout calmer et ont reçu des coups de poing”. “Che, il ne sert à rien de se battre, ils nous jetteront tous”a crié T. Un de ceux qui l’ont attaqué, qu’il n’a pas identifié, a déclaré: “Le problème n’est pas avec toi, c’est avec ton ami, je vais rester en attente.” T. ne savait pas à qui ils l’avaient dit, que ce soit pour Fernando ou pour un autre ami. La phrase n’est pas vaine: la préméditation est l’un des facteurs aggravants qui aggrave l’accusation portée contre les accusés de Zarate,

Peu de temps après, il a appris que Fernando avait été jeté hors du bowling. Il est sorti et l’a vu. Báez Sosa n’a pas pu préciser pourquoi la discussion était, il pense qu’elle a été causée simplement parce que l’endroit était plein, parce que la poussée était inévitable. Fernando avait «sa chemise déchirée», a-t-il dit dans son témoignage, a demandé à son ami ce qui s’était passé, lui a parlé de l’attaque de ce groupe d’étrangers. Ensuite, ils ont été trahis.

“Nous parlions quand un groupe de sujets apparaît derrière”, a-t-il raconté. Fernando a été le premier à tomber. “Ils l’ont poussé et lui ont donné des coups de pied au sol, j’ai essayé de le défendre”, a-t-il expliqué. Ensuite, l’ami est tombé: “Je reçois des coups de pied sur tout le corps, principalement dans la tête, je pense qu’au moins trois personnes m’ont frappé.”

Puis il a rejoint: «Quand je me lève, je vois des amis battus, Fernando ensanglanté, le visage battu et inconscient. Une fille qui était sur place a commencé à faire de la RCR pour Fernando. Au moins j’ai vu huit enfants nous frapper“

Ensuite, l’un des rugbards a prévenu, comme l’a déclaré T. sous l’avertissement de la peine pour faux témoignage: “Voyons voir si tu nous frappes encore, putain de noir”. Dans le cas, il ne semble pas que Fernando ait frappé l’un des rugbiers.