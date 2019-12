La vidéo inédite dans laquelle Meghan Markle dénonce le racisme et le monde dont elle a envie pour ses enfants

Le duc et la duchesse de Sussex font actuellement une pause de six semaines et se sont rendus au Canada. Cela a été confirmé par le Premier ministre canadien Justin Trudeau lui-même, à travers un message sur ses réseaux sociaux, où il a chaleureusement accueilli le couple royal dans son pays: «Prince Harry, Meghan Markle et Archie, nous vous souhaitons tous un séjour paisible et agréable au Canada. Ils sont entre amis et seront toujours les bienvenus ici"Il a dit.