La vidéo qui reflète l’inconfort de Lionel Messi et la peur qu’il quitte Barcelone

“C’est la première fois que je vois Messi à un pied de Barcelone.”

La crise interne du club culé a explosé et s’est révélée. Et cette phrase a encore plus ébranlé l’institution catalane. Celui qui a décrit ces mots était le Loup Carrasco, un ancien joueur de football de Barcelone et de l’équipe espagnole qui sert maintenant de panéliste dans le programme El Chiringuito.

“Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits ou ont travaillé dur et il y avait aussi un problème de communication interne », a expliqué le Français qui, par ses propos, a agacé l’Argentin.

Les puces, qui préfèrent généralement le profil bas, ont utilisé leurs réseaux sociaux pour répondre au leader. «Honnêtement, je n’aime pas faire ces choses, mais je pense que tout le monde devrait être responsable de ses tâches et prendre ses décisions. Les joueurs de ce qui se passe sur le terrain et nous sommes aussi les premiers à reconnaître quand nous n’étions pas bien. Les responsables du domaine de la gestion sportive doivent également assumer leurs responsabilités et surtout prendre en charge les décisions qu’ils prennent. Enfin je pense que quand on parle de joueurs on doit donner des noms car sinon on se salit et nourrir des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. »

“Messi n’est pas à l’aise. Maintenant, des choses super importantes vont se produire en ce qui concerne le football », a déclaré Carrasco, qui est un fidèle partisan de la façon dont Barcelone joue. Et puis, il a ajouté:Il est fatigué de toujours l’accuser et il se défend à sa manière“

Apparemment, la colère de Lionel Messi ne l’est pas maintenant. Le croisement des médias avec Abidal ne serait que la goutte qui a débordé le verre. Selon Deportes Cuatro, le capitaine de l’équipe du Barça “Il est fatigué du conseil d’administration de Bartomeu et de la division du club après la marche de Valverde et l’arrivée de Setién”.

Un exemple de ceci est la rupture d’un classique de l’établissement: les harangues sur le terrain de jeu après avoir fait les entrées en chaleur. Cela a été mis en évidence dans le prélude aux derniers matchs.

Après avoir effectué les mouvements précompétitifs, Antoine Griezmann s’est embrassé avec un partenaire pour entamer le tour habituel dans lequel ils donnent de la force avant de commencer le match. Cependant, Leo Il ne ralentit pas et se dirigea vers le tunnel.

Constatant cette situation, Gérard Piqué – un autre des capitaines – a tenté de l’arrêter et de le calmer. L’Argentin n’a pas caché son inconfort et eu un bref échange de mots avec le marqueur central. Selon Deportes Cuatro, la harangue a finalement été exécutée à l’intérieur du vestiaire.

Actuellement, Barcelone est dans le deuxième placement de la Liga, à trois unités du leader du Real Madrid. De plus, il est en huitièmes de finale de Ligue des Champions (sera mesuré contre Naples de l’Italie) et en quarts de finale de la Copa del Rey (il affrontera l’Athletic Bilbao).