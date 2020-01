La vidéo virale d’une femme qui s’est déshabillée à l’aéroport de Miami

La vidéo d’une femme qui se déshabille à l’aéroport de Miami, aux États-Unis, il est devenu viral en quelques heures, bien que jusqu’à présent, il n’y a pas eu beaucoup de détails sur son origine ou la destination qui maintient le protagoniste de ce segment qui a modifié les passagers de l’aérogare et des réseaux sociaux.

La femme a été vue lorsqu’elle a enlevé ses sous-vêtements dans les installations de l’établissement aérien de Floride, où elle a été capturée par d’autres passagers de l’aérogare, qui a publié la vidéo sur Twitter et est devenue virale en quelques heures.

Il était le réalisateur américain Billy Corben qui a posté sur son compte Twitter la vidéo de la femme qui a enlevé tous ses vêtements devant le regard étonné des gens qui cherchaient à récupérer leurs bagages.

Un clip de seulement 33 secondes a montré La femme marche dans le couloir en attendant pieds nus et pendant qu’elle enlève son soutien-gorge. Dans l’enregistrement, on le voit aussi marcher d’une manière très sensuelle quand il enlève sa culotte et la jette par terre.

Le cinéaste a écrit dans sa publication “Hier soir à @iflymia #BecauseMiami (Hier soir à l’aéroport de Miami” PorqueMiami) “.

Ce message est devenu rapidement viral et a été partagé jusqu’à présent 277 fois par les abonnés de Billy Corben, qui ont également Ils ont donné plus de 1,1 mille likes et commenté 183 fois.

Le cinéaste a ajouté qu’il avait repris cette vidéo de Tommy dans Hialeah, un autre utilisateur de Twitter qui n’a réussi qu’à écrire: “@BillyCorben, parce que c’est Miami” (@BillyCorben, parce que c’est Miami). La publication originale n’était pas connue avant d’être reprise par Corben.

Le Miami Herald a cherché Tommy à Hialeah, qui a assuré que cet enregistrement avait été fait par un de ses amis, donc il ne pouvait pas expliquer pourquoi la femme a déposé ses vêtements devant les autres passagers de l’aéroport de Miami.

La police de Miami-Dade a déclaré aux mêmes médias que la femme exhibitionniste a été arrêtée lundi dernier alors qu’elle se trouvait déjà à l’extérieur des installations de l’aérogare, où il a accepté de subir une évaluation de santé mentale involontaire.

Après que la première vidéo de la femme nue soit devenue virale, il est apparu un nouveau qui l’a montrée sur une voiture et marchant entre le transit de l’aéroport de Miami, jusqu’à ce qu’il soit sécurisé par la police locale.

Un homme déshabillé à l’autel d’une église

En novembre de l’année dernière, un sujet a attiré l’attention lorsqu’il est entré par effraction dans une église pour enlever ses vêtements et attaquer les paroissiens du sanctuaire de la Vierge de Guadalupe, à San Luis Potosí, au Mexique.

L’homme, âgé d’environ 30 ans et prétendument drogué, s’est rendu à l’autel pour jeter ses vêtements, jusqu’à ce que les croyants tentent de l’arrêter entre les poussées sans grand succès.

Le sujet a réagi agressivement contre les paroissiens qui ont tenté de réprimer leur comportement, pour ce qu’ils ont appelé des éléments de la police locale.

Le porte-parole de l’archevêché de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, a expliqué au bulletin local que cette personne est arrivée au site religieux vers 16h00 et a commencé à se déshabiller dans le hall central du sanctuaire, mais lorsque les croyants ont essayé de le sécuriser réagi de manière agressive, même contre une personne handicapée.

«Cela a fait sortir la force de l’ordinaire. Il était très difficile de le soumettre aux mêmes policiers, car ils devaient le frapper aux oreilles pour le laisser un peu abasourdi et capable de l’appréhender. C’était sûrement sous l’effet d’une drogue », a expliqué le religieux.

Le père Priego Rivera a déclaré qu’il avait parlé avec les responsables de la basilique et avait été informé qu’il n’y avait aucune affectation matérielle, seulement des agressions physiques contre les paroissiens et le personnel de l’Église elle-même.