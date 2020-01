La vie à Caracas: toutes les personnes que je connais sont déprimées et médicamentées

Tout a commencé par une tachycardie qui m’a réveillé à l’aube. Le médecin a dit qu’il ne s’agissait pas d’une crise cardiaque, juste d’une crise de panique, due à un “stress intense”.

Bien sûr … je vis au Venezuela.

Cependant, j’ai été surpris quand il m’a dit de ne pas m’inquiéter de trouver l’alprazolam qu’il avait prescrit. Notre pays a si peu de médicaments que certaines personnes achètent des médicaments pour animaux de compagnie. Mais ce médicament anti-anxiété avait inondé le marché. “Tout le monde le prend”, a-t-il dit.

Et ce n’était pas une exagération. Si mes amis ne sont pas anxieux et sous Valium ou Xanax, ils sont déprimés et prennent Zoloft ou Prozac ou un autre stimulant, souvent, très souvent, sans ordonnance.

Si l’on a de l’argent ou une connaissance généreuse, on peut prendre la pilule, laquelle assurance est faite en République dominicaine ou en Bolivie et importée par un service de messagerie privé. Vous pourriez penser que nous sommes fous de nous soigner sans même le niveau de réglementation discutable que le Venezuela peut fournir. C’est très vrai. Cependant, la chose vraiment importante est que nous serions fous si nous n’étions pas stressés ou déprimés, ou les deux.

On en parle tout le temps. Même les hommes, dans notre culture machiste, se sentent déprimés. Rien n’est plus étrange ou hors limites. Combien de milligrammes consommez-vous? Devez-vous payer pour voir un psychiatre? Avez-vous essayé la méditation? L’acupuncture? Le yoga vous aide-t-il?

Nous ne pouvions même pas éviter le problème à la fin de l’année, les partis, voyant le panorama du début d’une autre année dans un pays brisé, dans une toute nouvelle décennie qui s’étend à … qui peut le prédire?

Les gens partagent leurs sentiments et leurs pilules. Dans les groupes WhatsApp, une question courante est de savoir si quelqu’un a autre chose de ceci ou de cela. Iván Zambrano, un comédien de 30 ans qui m’a donné ma première boîte Zoloft, donne le médicament à des amis et à la famille qui ne peuvent pas se le permettre. L’approvisionnement de 10 jours peut coûter 5 $ US, et le salaire minimum mensuel ici est inférieur à 3 $ US.

Dans ses présentations, Zambrano plaisante sur ses épisodes de dépression. Essayez de maintenir un environnement doux, mais cela le masque souvent plus il se rapproche de son abîme: “Depuis que j’ai découvert que chaque cigarette prend huit minutes de votre vie, je fume une demi-boîte par jour.”

Cela m’étonne toujours que les gens que je connais, pas nécessairement aussi bien, m’en disent beaucoup sur leurs états émotionnels. Luis Gorrín, un professeur d’anglais de 64 ans, n’a épargné aucun détail sur la façon dont il se sentait impuissant, frustré, découragé et en colère quand il manquait d’argent pour acheter de la nourriture pour ses deux adolescentes.

Gorrín souffrait également de tachycardie. Les médicaments et la thérapie n’ont pas fonctionné. Il a donc proposé un traitement personnel: “Quand je suis sur le point d’exploser, je me tiens devant le miroir et je crie:” Cela ne va plus se reproduire. “Et cela ne s’est pas produit.”

Pablo Andrés Quintero, politologue, dit que, comme moi, il a été surpris par le nombre de personnes de Caracas désireuses de parler de pensées sombres et de nerfs en manque de contrôle. Il dit qu’il pense que c’est sain. “C’est une forme de catharsis collective. C’est un moyen de soulager la douleur.”

Je crois que oui. En outre, honnêtement, je suis reconnaissant de ne pas avoir à supporter seul tous ces fardeaux. Mais j’ai encore beaucoup d’antidépresseurs sur ma table de chevet.