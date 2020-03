La vie dans la zone de confinement

Il y a un mois, la petite ville où j’habite n’était pas un gros problème. Bien sûr, New Rochelle était autrefois célèbre comme décor de la sitcom bien-aimée des années 1960, le Dick Van Dyke Show; la maison à deux niveaux de Rob et Laura Petrie était dans cette banlieue de New York par excellence. Mais peu de personnes de moins de 60 ans avaient entendu parler de l’endroit.

Les choses ont changé le 10 mars.

Soudain, notre belle ville (79 946 habitants en 2017, la septième plus grande de l’État) était au sommet de l’actualité. C’est parce que nous avons la distinction douteuse d’être le foyer de la plus grande épidémie de coronavirus dans l’État de New York et l’une des plus concentrées du pays. Sur 173 cas à New York à cette date, 108 étaient à New Rochelle, selon notre gouverneur, Andrew Cuomo. Nous avons eu trois fois plus de cas que New York, bien que nous soyons moins d’un centième de la taille.

Cuomo a annoncé ce jour qu’il était en train de créer une «zone de confinement» avec un rayon d’un mile centré sur la synagogue Young Israel, l’épicentre de notre épidémie locale, où des dizaines de fidèles et le rabbin avaient été infectés. La garde nationale serait envoyée dans la région.

Mon téléphone a commencé à cingler avec des SMS, des e-mails et des appels. Mon mari et moi allions-nous bien? Pouvons-nous quitter notre maison? Étions-nous mis en quarantaine?

J’ai plissé les yeux sur la carte floue publiée par le bureau du gouverneur, montrant une ligne pointillée rouge qui se prolongeait — gorgée — dans ma rue. Oui, je suis dans la zone.

Le terme appliqué à notre quartier ressemble à quelque chose du film Contagion, et cela a provoqué beaucoup d’alarmes. En réalité, nous étions simplement empêchés de nous rassembler en groupes de plus de 50 personnes; trois écoles, dont notre élégant lycée aux allures de Poudlard, ont été fermées, tout comme les maisons de culte et autres lieux de rassemblement. (Depuis lors, toutes les écoles du quartier ont été fermées.)

Les déjeuners et les déjeuners dans les écoles continueraient d’être distribués par le personnel de l’école et la Garde nationale, qui aideraient également à désinfecter les bâtiments publics.

Beaucoup de gens ont l’impression erronée qu’il s’agit d’une zone de quarantaine ou d’une zone d’exclusion “comme s’il y avait une sorte de périmètre militarisé qui empêchait les gens d’entrer et de sortir”, m’a dit notre maire, Noam Bramson, dans une interview téléphonique socialement distante. Il vit également en CZ et, comme de nombreux fonctionnaires, travaille 24 heures sur 24 sur des questions liées à une pandémie («Je cours en quelque sorte sur l’adrénaline, le café et les M&M»).

Avec des appels téléphoniques presque quotidiens aux résidents, le maire a travaillé dur pour clarifier “ce qu’est et ce qui n’est pas la zone de confinement, et je pense que nous avons largement dissipé toute confusion interne, à New Rochelle”, m’a-t-il dit. «Mais c’est un défi constant de gérer la confusion à l’extérieur. Et cela a de réelles conséquences. »

L’une des conséquences est que certains services et livraisons sont refusés à tort aux personnes vivant dans la zone. Bramson a entendu de la part de certains résidents que FedEx, Amazon, Best Buy, Home Depot et d’autres s’éloignaient de notre région.

“Si nous encourageons les gens à rester à la maison et à se distancier socialement, ne pas pouvoir recevoir d’accouchements est en fait dangereux”, observe-t-il. Les cas sont renvoyés au Département de la protection des consommateurs du comté de Westchester. «J’ai également entendu parler d’aides à domicile qui ont refusé de se présenter. C’est extrêmement dangereux. “

La mesure la plus bienvenue prise en réponse à notre épidémie locale a probablement été l’ouverture d’une installation de test des coronavirus pour desservir notre région. Le manque de tests a été un énorme problème aux États-Unis, mais cela s’est produit assez rapidement ici. Le 13 mars, trois jours seulement après l’annonce du gouverneur, un centre de test au volant a fait son apparition sur Glen Island, un parc du comté où je promène souvent mon chien. Ses six voies pourraient servir 200 voitures par jour, tamponnant les gens alors qu’ils restent dans leur voiture pour le coronavirus. Le parc, auquel on accède par un pont-levis, est fermé à toute personne n’ayant pas d’ordonnance médicale pour un examen.

Le confinement contribue-t-il à ralentir notre épidémie locale surdimensionnée? Le temps nous le dira. Mais dans les jours qui ont suivi l’annonce de notre zone, les mêmes restrictions ont été appliquées dans une grande partie du pays.

Dimanche 15 mars, le président Trump a demandé à l’ensemble du pays d’éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Le lendemain, lui et ses conseillers ont augmenté la mise, affirmant qu’aucun groupe de plus de 10 personnes.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche le 17 mars, Anthony Fauci, chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré qu’il faudrait “plusieurs semaines ou peut-être plus longtemps avant de savoir si nous avons eu un effet”.

Si les mesures fonctionnent ici, nous pouvons espérer qu’elles fonctionneront partout. En effet, nous sommes tous dans la zone de confinement maintenant.

