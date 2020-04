La vie telle que nous ne la connaissons pas

En 1985, alors que j’étais un jeune journaliste écrivant mon premier article de journal universitaire, j’ai couvert un symposium à Harvard inaugurant le Megachannel Extraterrestrial Assay (META), un système informatique conçu par le physicien Paul Horowitz pour passer au crible des millions de canaux radio étroits pour les signaux de d’autres civilisations.

Carl Sagan était sur place ce week-end pour représenter la Planetary Society, qui avait aidé à financer le projet. Steven Spielberg aussi, qui avait fait un chèque de 100 000 $. Ayant grandi sur le Cosmos de Sagan et les rencontres rapprochées du troisième type de Spielberg et E.T .: The Extraterrestrial, j’ai été frappé d’étoiles. Mais j’ai également été ravi de voir ce qui ressemblait au lancement d’un voyage qui allait enfin transformer la science-fiction en réalité scientifique.

Personne au symposium n’était suffisamment téméraire pour prédire si ou quand le projet de Horowitz allait réussir. Mais si vous aviez dit aux scientifiques réunis que 35 ans se passeraient sans que META ou l’un de ses successeurs ne détecte même un soupçon de signal, ils auraient réagi avec déception et incrédulité. Les extraterrestres devraient être là-bas; ils devraient diffuser; nous devons pouvoir les entendre. Mais un article du Astronomical Journal de 2020 détaillant une recherche de 1327 étoiles proches à la sensibilité la plus élevée à ce jour n’a trouvé aucun signal candidat. Alors, comment se fait-il que le Grand Silence – pour reprendre l’expression du titre du livre de l’astronome Milan Ćirković en 2018 – se poursuive?

Eh bien, après avoir écrit mon propre livre sur l’histoire de cette question (Extraterrestrials, MIT Press, avril 2020), je soupçonne qu’il manque quelque chose dans notre approche de la recherche de renseignements hors du monde. Cette recherche est construite autour de l’espoir que si les sociétés technologiques existent, elles communiquent (1) en utilisant les parties du spectre électromagnétique que nous pouvons le plus facilement scanner à partir de la surface de la Terre, à savoir les fréquences radio et optiques, et (2) en utilisant l’encodage des schémas tels que la modulation d’impulsions que nous pouvons facilement reconnaître. Ces hypothèses avaient un sens dans les premiers jours de SETI dans les années 1960, lorsque le domaine était encore une ramification excentrique de la radioastronomie.

Mais aujourd’hui, ils semblent fatalement centrés sur la Terre et centrés sur l’homme. Comme Nathalie Cabrol de l’Institut SETI l’a écrit dans un article d’astrobiologie de 2016 qui brise les paradigmes: «[S]Jusqu’ici, dans notre quête pour trouver ET, nous n’avons recherché que d’autres versions de nous-mêmes. »

Ce que nous ne savions pas dans les années 1960, c’est qu’il y a des planètes autour de la plupart des étoiles – et que si beaucoup sont dans les «zones habitables» de leurs systèmes, où l’eau de surface ne bouillirait ni ne gèlerait, peu d’entre elles ressemblent précisément à la Terre. Nous ne comprenions pas non plus à quel point la vie peut être robuste et adaptable: nous l’avons trouvée dans des endroits soumis à des pressions écrasantes et à des températures brûlantes, dans des lacs antarctiques coupés du soleil pendant des milliers d’années, et même à l’intérieur de réacteurs nucléaires, où elle se nourrit. sur le rayonnement. Et nous n’avons pas apprécié la variété éblouissante des styles de communication parmi les êtres que nous connaissons – les autres animaux qui partagent la Terre.

Cabrol a raison: il est temps d’aller au-delà de l’idée que les extraterrestres penseraient comme nous ou utiliseraient des technologies comme la nôtre. Bien sûr, continuons à écouter les technosignatures telles que les signaux radio. Comme l’a souligné la fondatrice de l’Institut SETI, Jill Tarter, notre recherche jusqu’à présent revient à échantillonner un seul verre d’eau de l’océan. Mais recherchons également des biosignatures, telles que des signes d’activité industrielle dans l’atmosphère des exoplanètes, données que nous pourrons bientôt recueillir à l’aide du télescope spatial James Webb de la NASA. Étendons la recherche au-delà des étoiles semblables au soleil et des naines rouges. Regardons les planètes où la biochimie exotique pourrait régner. Utilisons nos ordinateurs pour modéliser la façon dont l’univers pourrait ressembler à des êtres qui ont évolué dans des environnements différents et qui pourraient avoir des organes sensoriels et des systèmes neuronaux très différents. Et ensuite, construisons de nouveaux systèmes d’observation et de filtrage pour rechercher les types de messages qu’ils pourraient envoyer.

Peut-être aurons-nous de la chance et détecterons demain un signal radio qui dit «bonjour» dans un code mathématique simple, comme l’avait prédit Sagan dans son roman Contact de 1985. Mais plus probablement, si nous voulons trouver ce que Cabrol appelle «la vie telle que nous ne la connaissons pas», nous devrons sortir de nos têtes et penser davantage comme des extraterrestres.