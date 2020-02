La ville de New York tentera d’obtenir la passe pour les quarts de finale | Réseaux sociaux sportifs

La ville de New York attend avec impatience le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la Concacaf que ce mercredi affrontera San Carlos de Costa Rica après avoir marqué 3 à 5 au match aller .

L’équipe de New York vient au match avec tout en leur faveur et plus maintenant qu’elle jouera à domicile, même si elle le fait au Red Bull Arena, à Harrison (New Jersey), domicile de son équipe rivale de la United States Professional Football League (MLS), les Red Bulls de New York.