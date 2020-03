“La ville des merveilles” revient en un sinistre roman graphique | Culture et divertissement

Quand Eduardo Mendoza a publié “La ville des prodiges” en 1986, l’œuvre est devenue un classique instantané, l’histoire de la transformation de Barcelone racontée parallèlement à l’ascension et à la chute d’un carriériste que le comiquero italien Claudio Stassi est devenu sombre. roman graphique

“Je suis l’homme le plus puissant de Catalogne”, dit-il sur la tombe de son père, et à un moment crucial de l’adaptation, Onofre Bouvila, le jeune homme qui a échappé à la misère des gens pour une ville qui change de physionomie – urbaine et sociale – Entre les deux expositions universelles (1888 et 1929), un temps convulsif que ce marchand de brochures anarchiste utilise pour marmonner un spéculateur sans scrupules et fouler le sommet du pouvoir, où il n’est pas exactement le bienvenu.