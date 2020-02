La ville historique d’Ansu Fati empêche l’évasion de Madrid | Sports

Ansu Fati est entré dans l’histoire en réalisant le plus jeune doublé de l’histoire de la ligue espagnole, avec 17 ans et 94 jours, tant de fois avec lesquels il a triomphé à Barcelone de Levante (2-1) et empêché le Real Madrid , vainqueur du derby contre l’Atlético samedi, s’est échappé en tête du classement.

En deux minutes (m.30 et 32) et après deux passes de l’Argentin Leo Messi, le jeune joueur de Bisau, international espagnol U21, est entré dans les livres d’histoire et a réglé la rencontre devant un adversaire qui a créé des problèmes pour l’Allemand Marc Andre Ter Stegen mais n’a pas réussi.