La Virginie approuve une loi qui fixe le coût à 50 $ par mois

Insuline: l’Assemblée générale de Virginie a adopté une loi qui fixe le coût de l’insuline à 50 $, le plus bas du pays. La loi, qui n’a pas la signature du gouverneur, a été considérée comme une grande réussite. une loi similaire est en vigueur en janvier

Insuline L’Assemblée générale de Virginie a adopté une loi qui fixe le coût de l’insuline à 50 $, le plus bas du pays, pour les patients bénéficiant d’une assurance médicale afin de protéger les diabétiques du coût élevé des médicaments.

La loi HB-66, parrainée par le mince Lee Carter, proposait en principe de fixer le coût à 30 $. Mais lorsqu’elle a été transmise au Sénat, la proposition a été modifiée et le coût est passé à 50 $, puis elle est passée sans problème à la Chambre des délégués.

Le délégué Mike Mullin a décrit la loi comme l’une des plus grandes réalisations de cette session législative et bien que peu de personnes aient prêté attention à ce projet de loi.

Le prix de l’insuline a considérablement augmenté et les législateurs de cet État et au niveau fédéral ont cherché des moyens de la réduire.

HB-66 interdit aux assureurs de facturer plus de 50 $ pour 30 jours d’insuline, y compris les franchises et les co-paiements.

La loi est maintenant dans le bureau du gouverneur Ralph Northam pour signature.

Insuline: l’Illinois a une loi similaire depuis janvier

l Gouverneur de l’Illinois, démocrate J.B. Pritzker, a signé vendredi dernier, le 24 janvier, une loi qui limite le coût de l’insuline à 100 $ par mois dans les régimes privés d’assurance maladie réglementés dans cet État du pays.

Pritzker a approuvé la législation, adoptée à une écrasante majorité à l’Assemblée générale de l’Illinois en novembre, après que les personnes atteintes de diabète se sont plaintes de l’augmentation excessive du coût de l’insuline que les assureurs n’ont pas et que L’assuré («de sa poche») doit assumer.

L’insuline est nécessaire pour réguler la glycémie chez les patients diabétiques.

Environ 1,3 million de personnes dans l’Illinois souffrent de cette maladie chronique et pourraient en bénéficier.

Selon le ministère de la Santé publique de l’Illinois, les Hispaniques sont plus susceptibles de développer un diabète plus que tout autre groupe ethnique. On estime qu’aux États-Unis, environ deux millions et demi d’hispaniques, soit l’équivalent de 10,4% de la population hispanique du pays de plus de 20 ans, souffrent de diabète.

L’Illinois promet de protéger les sans-papiers des menaces de Trump

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, et le maire de Chicago, Lori Lightfoot, se sont exprimés mercredi contre les expulsions massives annoncées par le président Donald Trump et ont promis de protéger les sans-papiers.

Le démocrate Pritzker, qui a réaffirmé peu après avoir assumé en janvier le statut d’État sanctuaire qui régit l’Illinois, pour lequel la police locale n’a pas le droit de collaborer avec l’Immigration, a déclaré aux journalistes que Trump était “raciste” et “xénophobe”.

“Le président a tout à fait tort lorsqu’il menace des personnes qui vivent aux États-Unis depuis des années”, a déclaré le gouverneur. «Surtout ici, dans l’État de l’Illinois, j’ai l’intention de protéger les personnes qui vivent sans papiers. C’est mon travail, protéger tous les résidents de l’État », a-t-il ajouté.

Classé comme: insuline