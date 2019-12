La visite surprise du président à San Cayetano et les salutations de CFK et Macri pour les vacances

Le président Alberto Fernández a fait une apparition surprise au sanctuaire de San Cayetano où un grand nombre de personnes ont partagé le dîner la veille de Noël. Le président était accompagné de sa compagne Fabiola Yáñez et du chef du cabinet Santiago Cafiero. Pendant son séjour, il a pris des photos avec des fidèles.

Les images ont été diffusées quelques minutes avant minuit par le secrétaire à la communication, Juan Pablo Biondi, sur son compte Twitter.

Au départ, Fernández et Yáñez avaient prévu de passer la veille de Noël à la résidence Olivos pour partager un dîner intime, où certains parents seraient également présents.

La famille du président n'est pas trop grande. Elle a une sœur qui est également avocate, Valentina Fernández, cinq ans de plus qu'Alberto, et Pablo Galíndez, qui est le résultat du deuxième mariage de sa mère Celia Pérez avec le juge Carlos Pelagio Galíndez, avec qui Alberto a grandi. Celia est décédée cette année et Galíndez, qui était considéré comme un vrai père par le président et à qui il doit l'élan et le soutien de la carrière judiciaire, est décédé en 1997.

Le président n'est pas la première fois qu'il visite San Cayetano. L'occasion précédente était en septembre quand il a rencontré un groupe de prêtres prêtres et a promis de travailler ensemble pour lutter contre la faim et la drogue. Fernández y était candidat à la présidence et a eu des entretiens avec trois prêtres de la ville de Buenos Aires et trois du Conurbano.

À cette occasion, toutes les personnes présentes ont convenu qu'il serait préférable de promouvoir la création d'emplois plutôt que davantage de plans sociaux. Les prêtres ont dit que dans les quartiers il y avait la faim, que du travail était nécessaire et qu'ils s'inquiétaient des dépendances. Plusieurs d'entre eux dirigent des foyers de jour pour enfants et jeunes dans leurs quartiers et dans d'autres quartiers et municipalités. Les drogues sont un grand fléau.

Plus tôt, Alberto Fernandez Il a appelé à réfléchir pendant ces Fêtes sur "l'autre" et sur nous-mêmes, et Il a appelé tous ses partisans à «construire l'Argentine dont nous rêvons».

A travers les réseaux sociaux, le leader du Frente de Todos a invité «tendre la main à ceux qui souffrent"Et a souhaité de Joyeuses Fêtes" pour tout le monde. "

La publication était accompagnée d'une vidéo avec des images de l'acte d'hypothèse sur la Plaza de Mayo et des fragments de son premier discours présidentiel.

"Mettons l'Argentine sur pied pour que nous puissions tous célébrer", conclut la pièce audiovisuelle.

Pour sa part, quelques heures avant le vice-président Cristina Kirchner Il a également recouru aux mêmes moyens pour exprimer ses "meilleurs vœux en ces fêtes".

"Construisons à nouveau une patrie avec des opportunités pour tout le monde", a déclaré l'ancien sénateur.

Dans ce cas, le texte était accompagné de photos dans lesquelles on le voit saluer les enfants dans les présentations de son livre "Sincèrement".

Le président et son épouse, Fabiola Yáñez, prévoient de passer la veille de Noël à la résidence Olivos pour partager un dîner intime, où le demi-frère du président, Pablo Galíndez, sera également présent.

Bien qu'il n'ait pas signalé ce qu'il fera à Noël, Cristina Kirchner a déjà obtenu l'autorisation judiciaire de se rendre à Cuba du 28 décembre au 12 janvier pour rendre visite à sa fille Florencia qui suit un traitement médical.

Mauricio Macri a également adressé ses voeux aux Argentins, rappelé les "affections qui ne sont plus" – son père est décédé le 2 mars dernier – et a souhaité à tous une "belle soirée familiale".

Cependant, à travers un message audio, il a noté qu'après "quatre ans où nous avons beaucoup grandi" nous devons encore convenir de la manière dont ce pays que nous voulons est atteint.

«Ce sur quoi nous devons tous nous mettre d'accord, c'est que l'amour l'emporte sur le ressentiment et la haine dans notre pays. Cela aidera à trouver des correspondances. », a conclu l'ancien président du cinquième Los Abrojos.