La voiture européenne fait face à une baisse des ventes et des défis environnementaux en 2020 | Économie

L’industrie automobile de l’Union européenne s’attend à ce que 2020 entraîne une baisse de 2% des ventes de voitures, la première en six ans, dans un exercice marqué par les exigences environnementales plus importantes et les menaces persistantes de tarifs par les États-Unis .

“C’est le début d’une nouvelle décennie dans laquelle nous nous attendons à une transformation radicale de notre industrie”, a déclaré mercredi le président de l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) et PDG de Fiat Chrysler, Michael Manley. .