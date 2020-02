La Xunta signalera 600 km d’itinéraires habituels aux cyclistes | Sports pratiques

La Xunta de Galicia signalera plus de 600 kilomètres de routes couramment utilisées par cyclistes sportifs dans le but d’augmenter sa sécurité sur les routes autonomes.

Le ministre de l’Infrastructure et de la Mobilité, Ethel VázquezIl a expliqué que les procédures d’appel d’offres pour cette initiative ont commencé, ce qui représente un investissement de 220 000 euros, et dont la date limite de dépôt des offres se terminera le 23 mars.

Dix circuits

On prévoit que ces panneaux commenceront à être installés, environ trois cents, cet été, sur dix itinéraires le long des routes régionales des quatre provinces dans lesquelles plus de 300 panneaux seront placés pour avertir de la présence de cyclistes.

Le ministre a rappelé que le gouvernement galicien, par le biais du Plan de chemin, il facilite “la mobilité quotidienne des personnes, en privilégiant les déplacements à pied ou à vélo vers les centres de santé, les écoles, les centres administratifs ou les quartiers d’affaires”.

Cependant, il a souligné que les cyclistes sportifs sont des utilisateurs ayant des caractéristiques différentes, qui font “une autre utilisation des routes et, par conséquent, ils ont besoin d’actions adaptées“.

En ce sens, il a affecté que les cyclistes sportifs circulent à une vitesse plus élevée, ils doivent donc parcourir la route, de préférence par l’épaule, un problème qui provoque “des situations de plus grande vulnérabilité et, par conséquent, il est nécessaire de s’impliquer dans la sécurité accrue“, rapporte la Xunta de Galicia.

En outre, la réunion tenue par Vázquez avec le directeur de l’Agence d’infrastructure galicienne, Francisco Menéndezet le président de la Fédération Galicienne de Cyclisme, Juan Carlos Muñiz, a servi à livrer encore six cents brise-vent réfléchissants, que la Fédération a distribués avec une brochure explicative sur la façon de conduire sur la route.

practicodeporte@efe.com