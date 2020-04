L’absence de Fauci aux récents briefings sur les coronavirus attire l’attention

WASHINGTON – Jusqu’à cette semaine, le Dr Anthony Fauci était une présence presque constante lors des séances d’information quotidiennes du groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche. En tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis 35 ans, son expertise sur la pandémie mondiale a été une force rassurante pour des millions d’Américains préoccupés par la façon dont COVID-19 a déraciné leur vie.

Jusqu’à présent, sur les quelque 50 conférences de presse sur la crise sanitaire, Fauci n’en a manqué qu’une poignée. Mais maintenant, pour la première fois depuis le début des conférences de presse régulières sur le sujet, Fauci n’était présent que pour l’un des sept briefings de la semaine.

Alors que Fauci a accordé des interviews aux médias tout au long de la semaine, son absence sur le podium vendredi était notable compte tenu des remarques controversées du président la veille concernant l’utilisation de la lumière et de désinfectants pour éventuellement traiter la maladie respiratoire mortelle.

Et bien que Fauci partage régulièrement ses connaissances sur les maladies infectieuses depuis des décennies, un responsable de l’administration a suggéré qu’il préfère que Fauci fasse plus à huis clos, de sorte qu’il ne semble pas qu’il soit sur une page si différente du président.

“Vous êtes ici dans un certain rôle, vous devez donner des conseils en privé”, a déclaré ce responsable.

Les membres du groupe de travail du président ont également pris note du profil public diminué de Fauci. Il y a une frustration croissante chez certains d’entre eux avec Fauci, qui a parfois contredit publiquement le président Trump. Pour ajouter aux tensions, certains responsables se plaignent de se sentir pris au dépourvu par certaines interviews des médias de Fauci.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était à la réunion d’information qu’une fois cette semaine, un responsable de l’administration a déclaré à NBC News que Fauci “avait d’autres responsabilités au NIH. Ce n’est pas parce qu’il n’est pas présent à la réunion d’information qu’il ne participe pas activement aux réunions et réunions d’information du groupe de travail. . “

Le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Judd Deere, a été plus direct, déclarant à NBC News que “malgré les efforts ridicules des médias pour créer une certaine distance entre le président et ses meilleurs experts en matière de santé, il s’agit simplement de fausses nouvelles”.

“Le président Trump s’est appuyé sur et a consulté le Dr Adams, le Dr Birx, le Dr Fauci, le Dr Hahn, le Dr Redfield et bien d’autres”, a ajouté Deere, “alors qu’il a fait face à cette crise imprévue et sans précédent et a mis le plein pouvoir du gouvernement fédéral pour ralentir la propagation, sauver des vies et remettre ce grand pays sur la voie de la réouverture fondée sur les données. “

L’exemple le plus récent de discorde est survenu jeudi lorsqu’un entretien avec «TIME» a révélé que le médecin avait une vision lugubre des capacités de dépistage du pays.

“Nous devons absolument augmenter considérablement, non seulement le nombre de tests, mais la capacité de les réaliser”, a déclaré Fauci. “Je ne suis pas du tout confiant en ce moment que nous avons ce qu’il faut pour le faire.”

Lorsqu’on lui a demandé plus tard dans la journée s’il était d’accord avec Fauci, le président a déclaré: “Je ne suis pas d’accord avec lui sur ce point, non, je pense que nous faisons un excellent travail sur les tests.”

Mercredi, le seul jour où Fauci s’est joint à la réunion d’information cette semaine, il a réfuté l’affirmation du président selon laquelle le coronavirus “pourrait ne pas revenir du tout” cette année et, si c’était le cas, ce ne serait que des “braises” ou des “poches”. Quelques minutes plus tard, Fauci s’est rendu au pupitre pour déclarer définitivement: «Nous aurons un coronavirus à l’automne. Je suis convaincu de ça.”

Bien que Fauci soit apparu sur la plupart des émissions du dimanche en mars et avril, il n’est pas apparu le week-end dernier et n’est actuellement prévu pour aucun des programmes politiques dans les prochains jours.

Étant donné l’absence de Fauci aux séances d’information cette semaine, plusieurs des assistants et alliés du président ont commencé à se demander ce que cela signifie pour leur relation. Des responsables proches du groupe de travail, cependant, insistent sur le fait que le rôle de Fauci est considéré comme essentiel à la réponse à la pandémie et que son emploi est sûr.

Et, la décision de sauter les briefings peut être la propre de Fauci, étant donné qu’il a récemment qualifié les événements de marathon parfois de deux heures de «vraiment épuisants». Aides a également déclaré que Fauci était un participant régulier aux réunions à huis clos qui ont souvent lieu juste avant les presseurs télévisés.

Les experts conviennent que la carrière historique de Fauci dans l’industrie signifie qu’il ne demande que peu d’éloges et n’a pas besoin de l’approbation du président pour exercer ses fonctions.

“Si vous êtes quelqu’un qui aspire à avoir un impact sur la santé publique en tant que médecin ou fournisseur de soins, vous ne devriez pas chercher plus loin que le Dr Fauci ou le Dr Birx, qui couvre les administrations”, a déclaré le Dr Vin Gupta, pneumologue et spécialiste de la santé mondiale. expert en politique qui est un contributeur médical de NBC News. “Je pense qu’en fin de compte, le président a plus besoin de Fauci que Fauci n’a besoin de tout cela.”

Son travail est considéré comme «l’ultime équilibre», selon le Dr Kavita Patel, également contributeur de NBC News. Regarder le président continuer d’ad-lib des conseils médicaux de la salle de briefing de la Maison Blanche “doit être frustrant” pour Fauci, dont le travail de jour implique des recherches sur un vaccin potentiel, mais il est probablement conscient que la réponse à la pandémie prendra des mois et des mois afin il prend une vue plus longue. «C’est un coureur, et je suis sûr qu’une partie de cela consiste à considérer le groupe de travail COVID-19 comme un marathon et non un sprint», a-t-elle déclaré.

Outre le président et le vice-président Pence, le seul membre du groupe de travail sur les coronavirus qui est apparu lors de plus de briefings est le coordinateur Dr. Deborah Birx. Aucun des deux médecins n’a assisté au briefing de vendredi, qui était le plus court à ce jour. Et, dans une première à ce genre de journalistes, Trump et Pence n’ont répondu à aucune question.

Les responsables de la Maison Blanche n’ont fourni aucune explication pour l’apparence abrégée et le manque de professionnels de la santé comme Birx et Fauci.

Plus tôt ce mois-ci, le président a publié un tweet contenant le hashtag «FireFauci». Des conseillers proches des deux hommes ont nié que cela ait jamais été envisagé et les deux ont déclaré publiquement plus tard qu’ils avaient de bonnes relations et continueront de travailler ensemble.

Même ainsi, le président n’a pas le pouvoir direct de licencier Fauci. Le président pourrait, en théorie, ordonner au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar de veiller à ce que Fauci soit licencié. Azar devrait alors diriger le chef des NIH pour évincer Fauci. En tant qu’employé fédéral, Fauci ne peut être licencié «que pour cause».

S’il devait être renvoyé, aussi improbable soit-il, cela causerait «un préjudice irréparable», a déclaré Gupta.

Parfois, ces dernières semaines, lorsque Fauci n’a pas été vu parmi le groupe d’assistants sortant des portes bleu vif de l’aile ouest pour commencer les briefings, les observateurs des médias sociaux se sont demandé à voix haute: «Où est Fauci?»

La réponse pour la plupart de cette semaine, du moins: ne plus être aux côtés du président dans les briefings quotidiens.