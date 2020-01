L’accident inhabituel de Nora Cárpena dans un cimetière: il fallait y assister d’urgence

Ce samedi midi Nora Cárpena Il a décidé d’aller avec un ami au cimetière de La Loma, situé dans la Calla Almafuerte, à Mar del Plata. Il y a le caveau familial, où reposent les restes de son père, l’acteur Homer Cárpena, sa mère, l’actrice Haydée Larrocaet son mari, le souvenir Guillermo Bredestón.

Nora était sur le site quand, de façon surprenante, un morceau de marbre qui a frappé directement sur sa tête est tombé d’un toit. Le coup était très fort, provoquant une blessure profonde dans le cuir chevelu, qui a commencé à saigner immédiatement.

Son amie a contacté le producteur Carlos Rottemberg, L’amie personnelle de Nora, qui s’est approchée de l’endroit pour l’aider. Un autre ami de l’actrice, le médecin Nestor PirrotaIl a également apporté son aide: il était chargé d’attendre son arrivée à la clinique, afin qu’il puisse être soigné immédiatement. Malgré la dureté de l’impact et de la douleur, l’actrice n’a jamais perdu conscience.

Cárpena, l’une des figures marquantes de cette saison en L’heureux (partie du casting de Des mensonges intelligents, près de Arnaldo André, Federico Bal et Mica Vazquez, dans le Théâtre du Lido), est entré dans la clinique pour enfants, située sur l’Avenida Colón et San Luis, dans le centre-ville de la ville.

En dialogue avec Teleshow, a donné des détails sur l’accident et l’état de santé de son amie. “Il est allé au caveau de la famille pour voir comment tout se passait et apporter une fleur à ses proches. Quand il est parti, une longue bande de marbre d’environ 60 centimètres de large s’est détachée, comme elle me l’a dit. Heureusement, elle n’est pas tombée. complètement au-dessus de la tête mais l’accident aurait pu être bien pire. Le marbre était au-dessus de la voûte. »

Après que les médecins ont suturé la plaie, le panéliste de Mauvais reçu à la sortie, et doit se reposer. C’est pourquoi la suspension de ce samedi a été suspendue. “Si tout se passe bien, il retournera au théâtre le plus rapidement possible”, a déclaré Rottemberg, qui était chargée de communiquer avec la famille de Cárpena – puisqu’elle est seule sur la côte – pour les tenir informés de son état de santé. ” Parlez aux deux filles (leurs filles), avec Nachi et avec Lorena, et sont conscients de tout. Si nécessaire, ils se rendront à Mar del Plata. Enlevez simplement le poids de l’urgence, car Nora est bien prise en charge. Et C’est une femme très forte“