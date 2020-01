L’accord du football féminin, au point mort devant l’étrangeté des joueuses | Sports pratiques

Il première convention collective du football féminin, qui était prévue pour ce lundi, non signé devant l’étrangeté des acteurs de la Première Iberdrola Ils ne comprennent pas comment l’accord préalable n’a pas été ratifié après plus d’un an de négociations et quand il semblait y avoir respect par toutes les parties.

Le gardien de but de l’Athletic Club Bilbao Ainhoa ​​Tirapu ont dit qu’ils se sentaient “Aucun“, lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’Association des footballeurs espagnols (AFE), où une vingtaine de joueurs devraient “célébrer une journée historique”,

“Nous ne comprenons pas très bien ce qui se passe lorsque toutes les parties ont donné leur” ok “. En ce moment, nous perdons les droits du travail. Jour qui passe, jour qui n’a pas été cité le jour correspondant. Nous perdons des choses par le Nous ne nous sentons pas du tout “, a-t-il déclaré.

Tirapu a rappelé que ces dernières semaines, Association des clubs de soccer féminin accepté la base de l’accord préalable à la signature de la convention collective et que la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a validé l’adhésion des entités associées – toutes à l’exception de l’Athletic Club, de Barcelone et du CD Heel, qui ils accepteraient également l’accord– au Programme Elite et ses fonds économiques correspondants, l’employeur ayant demandé à valider l’accord.

Pour sa part, le président de l’Association des footballeurs espagnols (AFE), David Aganzo, il a déclaré que ce lundi devrait être “une journée historique“et regrette que non.

“La signature devait avoir lieu le 15 janvier 2020. Le 10 janvier, l’association du club ratifie son accord, conditionné à entrer dans le programme élite de la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Le 14 janvier, la fédération communique et garantit la signature de l’accord. Aujourd’hui, nous nous attendions à vivre une journée historique dans le sport espagnol et le football féminin espagnol en particulier. Cet accord est quelque chose que les femmes méritent à égalité, comme les hommes “, a-t-il déclaré.

Que devons-nous faire d’autre?

À son tour, le joueur du Real Betis Féminas Priscilla Borja Il se demande ce que les joueurs doivent faire d’autre pour voir leurs droits reconnus par une convention collective.

“Combien de temps encore faut-il attendre pour signer quelque chose pour lequel tout le monde est d’accord?”, A déclaré l’attaquant du Betis.

Il a rappelé que les joueurs avaient arrêté la grève qui avait affecté le neuvième jour de la première Iberdrola “pour donner une trêve aux clubs” et a regretté qu’après treize mois de négociations, l’accord ne soit pas une réalité.

“Nous devons nous demander à nouveau ce que nous devons faire pour obtenir cette signature”, a-t-il déclaré.

Borja a déclaré que “personne” ne regrette d’avoir paralysé la grève parce que “ce n’était pas l’objectif lui-même”, mais laissé ouverte la possibilité de reprendre le chômage.

Le syndicat Footballeurs ON exprimé par une déclaration “votre perplexité“et” sa désapprobation la plus absolue “que l’accord préalable signé par l’Association des clubs de football féminins pour la signature de la première convention collective des footballeuses n’a pas été respecté.

practicodeporte@efe.com