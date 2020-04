L’accusateur de Biden a parlé à un voisin d’agression présumée

WASHINGTON (AP) – Un associé d’un ancien collaborateur du Sénat de Joe Biden a déclaré que la femme lui avait fait part de ses allégations d’agression sexuelle contre Biden – désormais présumé candidat démocrate à la présidentielle – dans les années 1990.

Le compte rendu, publié lundi dans Business Insider, intervient un peu plus d’un mois après que Tara Reade a accusé Biden de l’avoir agressée sexuellement dans le sous-sol d’un immeuble de bureaux de Capitol Hill alors qu’elle travaillait dans son bureau au printemps 1993. Campagne de Biden a nié ces allégations.

Dans une interview accordée à l’Associated Press au début du mois, Reade a déclaré qu’elle avait informé au moins quatre personnes de l’incident, y compris sa mère décédée et son frère, qui avait parlé publiquement de l’affaire. L’AP s’est entretenue avec deux personnes sous couvert d’anonymat; l’un a dit que Reade leur avait parlé de l’agression présumée lorsqu’elle a eu lieu, tandis que l’autre a dit que Reade leur avait dit en 2007 ou 2008 avoir subi du harcèlement sexuel de la part de Biden alors qu’il travaillait dans son bureau du Sénat.

Maintenant, Lynda LaCasse, qui était la voisine de Reade dans les années 1990, dit que Reade lui a parlé de l’agression présumée au moment où elle s’est produite. LaCasse a déclaré que lorsqu’ils étaient voisins en 1995 ou 1996, Reade lui a parlé «du sénateur pour lequel elle avait travaillé et il a mis sa main sur sa jupe».

“Elle avait l’impression d’avoir été agressée et elle ne pensait vraiment pas qu’elle pouvait faire quoi que ce soit”, a déclaré LaCasse à Business Insider.

Une deuxième femme, Lorraine Sanchez, a travaillé avec Reade pour le sénateur de l’État de Californie Jack O’Connell de 1994 à 1996. Sanchez a déclaré à Business Insider que Reade avait déclaré “qu’elle avait été harcelée sexuellement par son ancien patron pendant qu’elle était à Washington” et qu’elle avait été licenciée. pour avoir exprimé ses préoccupations.

L’AP n’a pas pu atteindre Sanchez ou LaCasse. Reade n’a pas répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas mentionné les femmes dans les entretiens précédents comme des personnes susceptibles de corroborer son histoire. Lundi, elle a déclaré à l’AP qu’on lui avait demandé de ne pas communiquer les coordonnées des femmes aux organes de presse.

La campagne Biden a refusé de commenter les nouvelles interviews, soulignant une déclaration antérieure de la directrice adjointe de la campagne et directrice des communications, Kate Bedingfield. Selon le communiqué, bien que les plaintes pour agression sexuelle devraient être “examinées avec diligence par une presse indépendante”, ce que Reade a allégué “ne s’est absolument pas produit”.

Reade a déclaré dans des interviews précédentes que Biden l’avait poussée contre un mur au sous-sol d’un immeuble de bureaux de Capitol Hill, l’avait tripotée et l’avait pénétrée avec ses doigts. Elle a dit après avoir dit à ses superviseurs dans le bureau de Biden qu’elle avait été harcelée sexuellement par la sénatrice de l’époque, ses préoccupations n’ont pas été prises au sérieux et on lui a finalement demandé de trouver un autre emploi.

Deux de ces membres du personnel ont déclaré lors d’entrevues qu’ils ne se souvenaient pas de Reade ni d’un incident de ce type. Le troisième a publié une déclaration officielle niant la demande de Reade.

À la fin de la semaine dernière, l’Intercept a mis au jour un clip vidéo de 1993 montrant une femme que Reade dit que sa mère appelait «Larry King Live» de .. Dans le clip, une femme anonyme de San Luis Obispo, en Californie, raconte à King que sa fille vient de quitter Washington, «après avoir travaillé pour un éminent sénateur, et qu’elle n’a pas pu résoudre ses problèmes du tout, et la seule chose qu’elle aurait pu avoir fait a été d’aller à la presse, et elle a choisi de ne pas le faire par respect pour lui. “

Le printemps dernier, huit femmes, dont Reade, ont avancé des allégations selon lesquelles Biden les mettait mal à l’aise avec des manifestations d’affection inappropriées. Biden a reconnu les plaintes et a promis d’être “plus attentif au respect de l’espace personnel à l’avenir”.

L’AP a parlé de ces plaintes à Reade en avril 2019. Au cours de cet entretien, Reade a allégué que Biden se frottait les épaules et le cou et jouait avec ses cheveux, et qu’un autre assistant du bureau du Sénat de Biden lui avait demandé de s’habiller de manière plus conservatrice et a déclaré: ne sois pas si sexy. ” L’AP a refusé de publier les détails de l’entretien à l’époque, car les journalistes n’étaient pas en mesure de corroborer ses allégations et certains aspects de son histoire contredisaient d’autres informations.

Reade s’est présenté en mars avec l’allégation supplémentaire d’agression lors d’une interview en podcast avec Katie Halper.

Le Comité national républicain et d’autres alliés du président Donald Trump ont souligné les allégations de Reade contre Biden, bien que le président ne les ait pas soulevées lui-même. Trump a fait face à de nombreuses allégations d’agression sexuelle, allégations qu’il nie. Il s’est également excusé lors de la campagne de 2016 pour les commentaires qu’il a faits lors d’une interview avec Access Hollywood dans laquelle il s’est vanté d’utiliser sa célébrité pour agresser les femmes.

Reade, une démocrate de longue date qui a soutenu les Sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders en primaire, a déclaré qu’elle ne voterait pas pour Trump ou Biden en novembre. Alors que Trump a fait face à des allégations d’agression sexuelle plus graves et nombreuses, Reade a déclaré qu’elle pensait que l’une ou l’autre était une mauvaise option similaire.

“Il est triste de dire, au sujet de notre propre culture, que nous devons choisir entre deux hommes qui ont des allégations d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel et des antécédents de misogynie”, a déclaré Reade.