L’accusé de prostitution soutient qu’il dirigeait des hôtels et des salles de fêtes | La société

L’un des vingt et un accusés de faire partie d’une organisation de prostitution en Andalousie, avec des habitants de la capitale de Malaga et de la ville de Torremolinos et de Cordoue, a affirmé lors du procès qu’il dirigeait des hôtels et des salles de fête et a rejeté les femmes forcées Pratiquer la prostitution.

Ce lundi a commencé le procès à la Cour provinciale de Malaga avec la déclaration des vingt et un personnes accusées de faire partie de l’organisation de la prostitution dans laquelle le meneur est accusé de 167 crimes de prostitution et fait face à une pétition globale d’environ 680 années de prison