L’acquittement de Weinstein de certaines accusations rendrait difficile le recours contre une condamnation pour infraction sexuelle

26 février (.) – Harvey Weinstein cherchera à révoquer sa condamnation pour crimes sexuels en faisant valoir que le jury était partiel en raison du témoignage de femmes sans rapport avec l’affaire principale, ont déclaré ses avocats, bien que les experts disent qu’il se heurterait à un obstacle juridique: son acquittement de certains des accusations les plus graves.

Weinstein, 67 ans, encourt jusqu’à 29 ans de prison pour avoir agressé sexuellement l’ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006 et pour avoir violé Jessica Mann, une ancienne actrice, en 2013.[nL2N2AO0SL]

La condamnation de l’ancien producteur hollywoodien est prévue pour le 11 mars. Après cela, le processus d’appel peut commencer, ce qui pourrait être prolongé jusqu’à l’année prochaine.

Weinstein est “prudemment optimiste” qu’il sera disculpé une fois que la Cour d’appel de l’État de New York aura examiné la décision d’autoriser ces témoins à “des actes répréhensibles antérieurs”, a déclaré mardi mardi Arthur Aidala, l’un de ses avocats.

Ces témoins, connus dans l’État de New York sous le nom de «témoins Molineaux pour un meurtre de 1898», peuvent être utilisés pour témoigner d’un crime sans que l’accusé n’ait commis d’accusations pour décrire un motif ou un comportement.

Les témoins de Molineux auraient pu jouer un rôle critique dans la condamnation de Weinstein en soutenant une affaire difficile avec le témoignage de trois femmes qui auraient allégué des attaques de l’ex-productrice, même si les incidents ne se sont pas soldés par un acte criminel.

Mais certains experts ont déclaré que l’argument de Weinstein selon lequel le jury a été influencé par les preuves de Molineux se heurtera à un obstacle majeur: son absolution du viol au premier degré et l’accusation la plus grave: l’agression sexuelle prédatrice.

“Lorsque vous êtes acquitté dans des affaires pénales, cela rend toujours plus difficile l’appel”, a déclaré Michael Bachner, avocat de la défense. “Cela montre que le jury a soigneusement évalué les preuves. Cela montre qu’elles pourraient être justes.”

Un avocat de Weinstein n’a pas pu être joint pour commenter mercredi.

