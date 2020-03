L’acteur de la saga Star Wars est mort d’un coronavirus

Acteur britannique Andrew Jack décédé ce mardi à Londres à l’âge de 76 ans en raison de complications de sa santé dues au coronavirus COVID-19, tel que rapporté par le portail TMZ. Il était connu pour ses performances dans les épisodes VII (The Force Awakens) et VIII (The Last Jedi) de la populaire saga Star Wars, où il jouait le Major Caluan Emmat.

Sa représentante, Jill McCullough, a confirmé que la femme de l’acteur n’a pas pu être avec lui, car il se conforme à la quarantaine en Australie, et qu’il pourrait ne pas y avoir d’enterrement en raison des restrictions prises pour arrêter la pandémie de COVID-19.

McCullough a déclaré aux médias américains susmentionnés: “Elle n’a pas pu le voir ni lui parler à la fin de sa vie et il est possible qu’aucun enterrement n’ait lieu. C’est douloureux de ne pas pouvoir dire au revoir. »

En outre, le représentant a assuré que l’acteur était très actif ces dernières semaines, mais que le virus l’avait rapidement détérioré: “Le mois dernier, je travaillais comme entraîneur de dialecte sur le nouveau film Batman, avec Robert Pattinson, et tout à coup aujourd’hui, il n’est plus avec nous »

L’interprète avait également une vaste expérience en tant que coach en dialecte, travaillant avec de nombreuses stars hollywoodiennes au cours de sa carrière. Tout au long de ses années dans l’industrie cinématographique, les Britanniques ont aidé de nombreux acteurs, tels que Viggo Mortensen, Robert Downey Jr. et Christian Bale, pour pratiquer leurs accents pour différents personnages, et a également créé les différentes prononciations de la Terre du Milieu dans la trilogie de “Le Seigneur des Anneaux”.

“Il était entraîneur en dialectes depuis de nombreuses années et faisait partie de ces personnes qui faisaient la promotion du mentorat et du soutien pour les entraîneurs plus jeunes, en étant un pionnier dans notre industrie”, a ajouté son représentant. “Les acteurs d’Andrew l’adoraient. »McCullough a conclu.