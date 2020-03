L’activité des usines de la zone euro s’améliore en février malgré le coronavirus: PMI

LONDRES, 2 mars (.) – La contraction de la production manufacturière dans la zone euro s’est modérée le mois dernier malgré l’épidémie de coronavirus et son impact sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, signe encourageant pour les efforts de la Banque Central européen pour stimuler la croissance, a révélé lundi une enquête.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier réalisé par IHS Markit est passé à 49,2 en février depuis la lecture de 47,9 janvier, dépassant les données préliminaires de 49,1 publiées précédemment le mois dernier et atteignant sa plus haute lecture en un an.

Bien qu’il soit resté en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction pour le treizième mois consécutif, il a dépassé les attentes d’une enquête menée par . qu’il est resté inchangé par rapport à la lecture préliminaire.

Un indice qui mesure la production et qui est considéré comme un bon baromètre de la santé économique est passé de 48,0 à 48,7, la plus forte hausse depuis mai. Cet indice fait partie, avec d’autres indicateurs, du PMI composite dont la publication est prévue mercredi.

“Malgré les informations diffusées par des entreprises selon lesquelles l’épidémie de coronavirus a endommagé les chaînes d’approvisionnement et affecté les ventes à l’étranger, entraînant des délais d’attente considérablement plus longs et une baisse des commandes à l’exportation, en février des signes encourageants ont été observés indiquant que le ralentissement du secteur manufacturier dans la zone euro s’atténue », a déclaré Chris Williamson, économiste chez IHS Markit.

