L'activité économique a baissé au Mexique fin 2019

La L'activité économique du Mexique s'est contractée de 0,5% en octobre par rapport au mois précédent en termes désaisonnalisés au début du quatrième trimestre, accentuant la stagnation dans laquelle la deuxième économie d'Amérique latine est restée cette année, ont indiqué mardi les chiffres de l'institut de statistique.

La baisse de l'indice général d'activité économique (IGAE) a égalé une contraction de 0,5% enregistrée en mars et constitue la troisième lecture négative en quatre mois, selon les données de l'Institut national de statistique et de géographie (INEGI).

Par grands groupes d'activités, les écoles primaires ont diminué de 1,6%, les écoles secondaires de 1,1% et les écoles supérieures de 0,1%, en octobre par rapport au mois précédent, selon l'institut.

"Nous avons mal commencé le trimestre, car l'IGAE baisse de -0,5% en octobre pour être de -0,7% en dessous de son niveau de l'an dernier", a écrit dans son compte Twitter le vice-gouverneur de la banque centrale Jonathan Heath.

«Le niveau des activités secondaires (production industrielle) atteint en octobre de cette année, est le plus bas depuis janvier 2014», a ajouté le membre du Conseil d'administration de la Banque du Mexique (Banxico).

L'économie est entrée dans un récession technique au premier semestre et a stagné entre juillet et septembre, selon les chiffres officiels révisés, tandis que Banxico a encore réduit sa projection de croissance 2019 fin novembre à une fourchette comprise entre -0,2% et 0,2%.

En chiffres d'origine, l'activité économique a enregistré une baisse de 0,8% au cours du dixième mois par rapport à octobre 2018.

Dans un communiqué, l'agence a indiqué mardi que ce revers est le résultat de la baisse de activités secondaires (3%) et tertiaires (0,1%), partiellement compensées par la progression sensible des activités primaires (8,4%).

L'IGAE est un indicateur préliminaire de différents secteurs qui montre la tendance ou l'orientation que l'économie mexicaine aura à court terme.

L'économie mexicaine s'est contractée de 0,1% au cours de chaque trimestre entre la période octobre-décembre 2018 et la période avril-juin, et au troisième trimestre 2019, la croissance était nulle, de 0%, selon l'Inegi.

À cet égard, certains analystes soulignent que L'économie mexicaine est en "récession technique" pour avoir présenté trois trimestres consécutifs de contraction.

En revanche, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), qui a a récemment abaissé de 0,2% à 0% ses prévisions de croissance pour le Mexique en 2019, a exclu que cela signifie une récession, position partagée par le gouvernement mexicain et même par certains groupes d'entreprises.

Pour sa part, et malgré ces chiffres, le président mexicain maintient que l'économie va croître de 4% en moyenne annuelle pendant son mandat, qui prendrait fin en 2024.

Cependant, ces derniers temps, il a expliqué que, bien que l'économie ne croisse pas cette année au rythme prévu, le développement et la répartition des richesses se poursuivent.

Le 18 décembre, López Obrador était convaincu que en 2020, l'économie mexicaine va croître, bien que "peu", mais a refusé de faire des prévisions plus détaillées.

Le taux de chômage annuel a augmenté en novembre

Selon les données désaisonnalisées, le taux de chômage s'est établi à 3,5% au onzième mois de l'année, soit un taux de 0,1 point de pourcentage inférieur à celui d'octobre dernier, L'institution a déclaré dans un communiqué.

La population sous-employée, celle qui l'a déclarée nécessaire et disponible pour offrir plus d'heures de travail que son occupation actuelle ne le permet, il se situait à 8,2%, supérieur aux 6,9% enregistrés un an plus tôt, en chiffres d'origine.

L'Inegi, qui considère les salariés comme les personnes de plus de 14 ans qui travaillent au moins six heures par semaine et dans n'importe quelle position, il a placé le taux d'occupation à 96,6% du PEA en novembre.

Les personnes de l'économie informelle représentaient 56,1% de la population totale occupée, en dessous de 57,2% au même mois de 2018.

42% de la population occupée était concentrée dans le secteur des services, 18,9% dans le commerce, 16,9% dans le secteur manufacturier et 13,4% dans les activités agricoles.

7,4% supplémentaires dans la construction, 0,7% dans d'autres secteurs tels que les mines, l'électricité, l'eau et le gaz, et les 0,7% restants n'ont pas précisé son activité.

68,3% des travailleurs sont salariés, 22,1% des travailleurs indépendants, 4,9% des employeurs ou employeurs et 4,7% sont des personnes sans salaire fixe qui travaillent dans des parcelles commerciales ou familiales.

Le taux de chômage en Le Mexique a clôturé 2018 à 3,3% du PEA, identique à fin 2017, se situant à 1,82 million de chômeurs.

Le Mexique compte environ 126 millions d'habitants, selon les projections démographiques issues du dernier recensement de la population (2010) pour 2019.

Le pays a enregistré 52,4 millions d'habitants dans la pauvreté en 2018, un chiffre inférieur à 53,4 millions en 2016 et Il représente 41,9% de la population totale, selon les données les plus récentes du Conseil national pour l'évaluation des politiques de développement social (Coneval).