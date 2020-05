L’actrice Ana Brenda Contreras «découvre» ce qui se passe avec ICE

L’actrice mexicaine Ana Brenda Contreras découvre une dure «vérité» sur ICE Le protagoniste des feuilletons comme «Teresa» et «Celui qui ne pouvait pas aimer» n’est pas resté silencieux Ana Brenda alertée sur les pratiques de l’ICE au milieu de la pandémie de coronavirus

Ana Brenda Contreras, actrice mexicaine dans des feuilletons comme «La Que No Podía Amar» et «Teresa», maintenant basée aux États-Unis Il a alerté les gens via un compte Instagram sur les mauvaises pratiques de l’ICE au milieu de la pandémie de coronavirus et a demandé de l’aide.

«De nombreuses personnes au centre de détention de Port Isabel et au centre de détention d’El Valle dans la vallée du Rio Grande sont en danger de Covid19. Le manque de savon et les chambres surpeuplées où ils dorment, mangent et utilisent la salle de bain à quelques mètres rendent impossible l’hygiène et la distanciation sociale recommandées », peut-on lire dans la description dans la vidéo de l’actrice.

Cependant, à travers une vidéo, l’actrice mexicaine a été plus explicite sur ce que ICE fait avec les immigrants face à la vague d’infections par coronavirus aux États-Unis. où le million de personnes infectées et plus de 55 mille morts ont déjà été dépassés:

«Bonjour à tous, je voulais faire cette vidéo en espérant que vous serez très bien, chez vous avec vos familles, et surtout tout mon peuple ici à El Valle de Texas, pour vous parler du centre de détention ICE de Port Isabel où il y a en ce moment une chambre avec 70 personnes en quarantaine, certains d’entre eux ont déjà payé une caution et n’ont pas été libérés sans aucune protection, ni masque, ni soins médicaux, ni le traitement qu’ils devraient recevoir en tant qu’êtres humains, je pense qu’ils pourraient faire une différence en appelant au bureau de l’ICE au (210) 283-4750, cela ne leur coûte rien et nous méritons tous un traitement digne face à cette situation que nous vivons, alors signalez-le, cela ne leur coûte rien, soyez empirique “, a déclaré Ana. Brenda Contreras sur les pratiques ICE.

La vidéo a été publiée sur le compte Instagram appelé «SagaNewsMediaGroup» où une autre image a également été ajoutée dans laquelle des instructions sont données aux personnes pour signaler les mauvaises pratiques de l’ICE.

“GLACE: PROTÉGER LES PERSONNES DÉTENUES DANS LES CENTRES DE DÉTENTION DE RGV CONTRE COVID-19”, lit la photo avec une recommandation aux victimes sur les situations d’injustice au milieu de la pandémie de coronavirus.

“Appelez le bureau extérieur de l’ICE à San Antonio et laissez un message en ligne pour signaler les problèmes graves ou non résolus de détention”, en plus d’ajouter un exemple de ce que les victimes ont à dire à ce sujet.

Malheureusement, il y a quelques semaines, il a été signalé que le groupe de la population des États-Unis qui paie le plus pour le coronavirus est celui composé de Latinos, car du nombre total de décès dus à l’infection par COVID-19, 34% sont hispaniques, selon les médias, la ville la plus touchée serait New York.