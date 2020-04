L’adaptation au climat risque de déplacer les communautés vulnérables, si elle n’est pas bien faite

Le changement climatique met à rude épreuve le tissu social qui unit les communautés. Mais – s’ils ne sont pas faits correctement – des efforts positifs destinés à répondre au changement global peuvent également avoir un impact négatif, selon de nouvelles découvertes.

Dans un rapport de près de 50 pages publié la semaine dernière, l’organisme à but non lucratif EcoAdapt et l’Université de Californie, le projet de déplacement urbain de Berkeley, a constaté que les «facteurs de stress et les impacts du changement climatique» sont les principales préoccupations de la plupart des communautés, en particulier celles dont les populations sont défavorisées.

Cependant, les efforts pour réduire les impacts grâce à des mesures d’adaptation et de résilience doivent être liés à d’autres préoccupations telles que le logement abordable, la sécurité alimentaire et hydrique, ainsi que des quartiers sûrs et dynamiques. Le fait de ne pas équilibrer le climat et d’autres priorités peut entraîner un «déplacement» – où les individus et les familles choisissent de quitter un quartier ou une communauté.

«Le déplacement – qu’il soit temporaire ou permanent, forcé ou volontaire – est un problème enraciné dans les inégalités et exacerbé par le changement climatique», indique le rapport. «Le changement climatique fait peser des menaces importantes sur le déplacement physique, culturel, spirituel, social et économique des communautés du monde entier. Elle provoque également une détresse mentale et émotionnelle croissante ou «solastalgie» – la perte du sentiment d’appartenance ou d’identité. »

Par exemple, la construction de nouveaux parcs et l’amélioration des espaces verts pour les loisirs de plein air et les puits de carbone peuvent répondre à un objectif climatique à long terme, mais ils pourraient également faire grimper les prix de l’immobilier et déplacer les familles à revenu faible et intermédiaire en raison de l’embourgeoisement, indique le rapport. . Aligner le développement résidentiel et le transport en commun est également une solution bien connue d’adaptation au climat, mais elle peut affecter l’équité en matière de logement et le déplacement des communautés, selon les experts.

«Nos résultats montrent que [disadvantaged] les gens sont préoccupés par la situation dans son ensemble en ce qui concerne le changement climatique », a déclaré Rachel Gregg, l’auteur principal de l’étude, lors d’un entretien téléphonique. «Mais il y a d’autres choses dont ils s’inquiètent au quotidien. Si vous ajoutez le changement climatique en tant que couche, cela peut miner d’autres besoins »comme payer la facture d’électricité ou faire un loyer mensuel.

Dans certains cas, les projets visant à lutter contre le risque de changement climatique peuvent même avoir des effets «inadaptés» qui augmentent les déplacements et le stress des communautés. Par exemple, la construction d’un mur d’inondation ou d’une route surélevée à travers un quartier très fermé peut séparer les gens les uns des autres et peut augmenter le temps et les frais de déplacement pour se rendre à la maison, au travail, dans les écoles, les églises et les magasins de détail.

“Cela peut être difficile”, a déclaré Gregg. «Parfois, vous faites ce genre de choix en pensant que ce sera une bonne chose, puis cela a ces autres effets inattendus. Il devient souvent: «Quels sont les meilleurs [adaptation] quelles sont les pires pratiques? »»

À cette question, les auteurs ont fourni cinq études de cas qui, selon eux, établissent le bon équilibre entre l’adaptation au climat et les autres besoins des communautés – trois en Californie et deux en Géorgie.

À Los Angeles, par exemple, où le sans-abrisme et les inégalités raciales et économiques peuvent être exacerbés par les effets du changement climatique, le National Nonprofit Enterprise Community Partners s’associe à des organisations locales «pour promouvoir le logement abordable, plaider pour des politiques anti-déplacement et construire un climat- communautés résilientes », indique le rapport.

Un effort mené par le Partenariat basé à Atlanta pour l’équité du Sud travaille avec des groupes communautaires pour lutter contre les inégalités et les déplacements causés par le développement et les pressions liées au climat. Selon les autorités, les principaux impacts du changement climatique à Atlanta sont les inondations, la sécheresse, la chaleur extrême et la qualité de l’eau dégradée. «Les communautés historiquement marginalisées ont subi de plein fouet les principaux impacts des inondations et les déplacements de la ville», a révélé l’étude.

Les études de cas feront progresser les efforts du Strong, Prosperous and Resilient Communities Challenge, ou SPARCC, une collaboration entre ECP, le Natural Resources Defence Council et le Low Income Investment Fund pour promouvoir le logement abordable et résilient au climat.

Marissa Ramirez, responsable du changement climatique du NRDC pour l’initiative SPARCC, a déclaré que l’étude a ouvert une nouvelle voie d’innovation sur la résilience au climat et l’adaptation en mettant l’accent sur l’équité sociale, la santé et les besoins de justice des communautés à risque.

L’approche de l’enquête était unique car elle a fourni une interaction sur le terrain avec de vraies communautés qui sont aux prises avec les changements climatiques et les déplacements. Maintenant, a-t-elle dit, les communautés doivent mettre en œuvre les idées afin de mieux éclairer les décisions politiques et les stratégies futures.

Vrunda Vaghela, directrice des initiatives nationales à l’ECP, a déclaré que l’effort de recherche ne devrait pas être utilisé pour minimiser les solutions d’adaptation au climat, mais «pour mieux comprendre la relation entre les pressions exercées par le changement climatique et les conséquences imprévues de l’adaptation au climat. “

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.