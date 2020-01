L’adieu silencieux et mystérieux des Lakers de Los Angeles à Kobe Bryant

Plus de 24 heures se sont écoulées de l’accident tragique qui a mis fin à la vie de Kobe Bryant, sa fille et sept autres personnes. Depuis la première minute au cours de laquelle la triste nouvelle a été connue, jusqu’à maintenant, les messages et les hommages se poursuivent pour le légendaire basketteur.

La NBA et ses franchises, fans, sports, divertissements et même personnalités politiques Ils avaient des mots sur la mémoire de “Mamba”. Twitter, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux étaient remplis d’images avec son visage.

Cependant, parmi les millions de prières qui ont été rendues publiques dans le monde, il se démarque une absence mystérieuse: le silence des Lakers Angels, franchise qui est devenue une référence après y avoir passé toute sa carrière.

Il y avait un silence difficile à expliquer de la part de l’équipe californienne, dont le dernier post sur Instagram date du 26 janvier, date à laquelle LeBron James a atteint le podium des meilleurs buteurs historiques de la NBA. Sur Twitter, la franchise a partagé une publication de la compétition avec le même message et sur le site officiel qui faisait également l’actualité.

Après la mort de Kobe Bryant, il n’y avait pas de messages émotionnels, pas de photos ou d’éditions sentimentales dans les réseaux sociaux de l’équipe. Un jour après un silence absolu, la franchise a simplement annoncé que le match qui devait jouer contre les Clippers allait être reporté.

“Après l’avoir consulté au NBA Leaegue Offices, le match entre les Angels Lakers et les Clippers Angels le jeudi 28 sera reporté à une autre date.”

Il a également consacré un paragraphe à la communauté où, sans le dire, il a fait allusion à la raison de sa position frappante: «Les Lakers veulent remercier tout le monde pour l’énorme soutien et les condoléances reçus. C’est une période très difficile pour nous. Nous continuons à soutenir la famille Kobe Bryant et à partager plus d’informations dès qu’elles seront disponibles. »

Tel que rapporté par le média sportif ESPN, à travers ses journalistes Dave McMenamin et Ramona Shelburne, la franchise embauché un groupe de psychologues spécialisés dans les situations de deuil, qui offrira une thérapie de groupe ou individuelle à ceux qui en ont besoin. Ce silence numérique de la franchise semble être associé au deuil; à un respect silencieux pour tirer sa légende.

Des matchs comme San Antonio et Toronto au Texas, La Nouvelle-Orléans-Boston, Memphis-Phoenix ou les Timberwolves-Sacramento ont été joués de la même manière et dans chacun un hommage émotionnel s’est développé. Dans ce dernier, la franchise du Minnesota a placé le ballon dans la zone franche en se référant à ce qui s’est passé le 14 décembre 2014, date à laquelle après le lancement d’un jeu gratuit, Kobe a battu Michael Jordan et est devenu le troisième maximum buteur de toute l’histoire de la NBA (désormais quatrième, après avoir été déplacé par son ami LeBron James).