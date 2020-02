L’adieu: sur les différences culturelles dans la mort et le contrôle narratif …

Ma mère vit avec un cancer du poumon de stade IV depuis plus de cinq ans maintenant et pour moi, le film de Lulu Wang The Farewell, partiellement basé sur les propres expériences du réalisateur, a touché quelque chose qui semblait indéniablement vrai. J’ai essayé de compter avec ma propre incapacité à la sauver et l’état constant d’ignorance qui nous entoure tous les jours. Ces cinq dernières années ont été un bras de fer entre la réalité que je veux et la réalité que j’obtiens, et l’une des parties les plus difficiles est le peu de pouvoir que j’ai pour rédiger mon propre récit. Il existe de nombreux essais, livres, films et chansons qui tentent de saisir les imprévisibilités de la maladie – de la vie – et The Farewell a été celui qui a réussi à rendre ces tensions pour moi. Je crois qu’il y a différentes histoires qui sont efficaces pour chacun de nous; qui frappent une corde et soulèvent une rafale de dilemmes éthiques que nous n’aurions pas autrement entretenus.

Les adieux commencent alors que la grand-mère de Wang, qui vit en Chine, reçoit un diagnostic de cancer du poumon de stade IV. Les médecins ont dit à sa famille qu’elle avait trois mois à vivre, et la famille a décidé de ne pas dire à la grand-mère – titulaire de la maladie et du diagnostic – de dire qu’il ne pouvait rien faire de divulguer le cancer ou le pronostic. Au lieu de cela, la famille de Wang organise un banquet de mariage élaboré pour réunir les membres de la famille dans leur ville natale de Changchun, avec l’intention secrète de rassembler tout le monde pour leur matriarche mourante – une procession conjugale transformée en faux funérailles. Le film, présenté en première au Sundance Festival en janvier 2019, reste une riche source de discussion, notamment dans le domaine de la médecine.

The Farewell est un drame comique, qui gère habilement le chagrin et l’humour qui découlent des expériences de la maladie. La proximité tangible de la célébration du mariage et des funérailles suspend le film dans un espace délicat entre l’absurdité et la souffrance profonde. Malgré le caractère artificiel de l’arrangement lui-même, le film respire la tendresse familiale. Le protagoniste, Billi, joué par Awkwafina, demande à plusieurs reprises à ses parents si le secret est éthique face à une maladie en phase terminale. Nous suivons Billi alors qu’elle lutte pour gérer la peur, l’anxiété et la chaleur mitigées qu’elle ressent envers sa grand-mère, ses parents et sa famille élargie en Chine.

Tout au long du film, Billi est prise entre les responsabilités de prendre soin de sa grand-mère, la frustration de sa propre futilité à sauver sa grand-mère d’une mort imminente et les différences culturelles entre les mœurs chinoise et américaine entre lesquelles elle se tient. Le film porte avec succès les éléments thématiques que l’on pourrait demander à un film sur le cancer – les réalités vexées et inattendues de la maladie; la réalisation de l’insuffisance humaine; la redondance de cette réalisation; et le chemin compliqué vers l’acceptation.

Strié de riches couches de douleur et d’amour, le film demande à ses téléspectateurs de se demander ce que signifie avoir la responsabilité de l’information, et l’éthique de la divulgation de cette information – ou de ne pas le faire, comme cela devient important dans le cas de The Farewell. Le film est, à bien des égards, inextricable de la médecine parce que les questions qu’il pose ont et seront toujours importantes pour un traitement empathique. Les problèmes qui émergent dans l’intrigue autour de la fourniture d’informations médicales sont présents dans la culture de soins d’aujourd’hui.

Par exemple, l’équilibre de l’autonomie et de la bienfaisance dans le traitement des patients en phase terminale reste difficile et non résolu en Chine. Des études de cas interculturelles montrent que la vérité est tout aussi opaque dans d’autres pays, notamment à Taiwan, au Japon, en Turquie, en Iran et plus encore. Mais même aux États-Unis, où la vérité raconte avec vertu et clarté morale, les différences socioculturelles et individuelles compliquent les conversations entre médecin et patient, médecin et famille. Bien que la vérité soit un pilier fondamental pour établir la confiance dans la rencontre clinique, il existe peu d’informations empiriques sur les constituants des perspectives des patients que les médecins doivent adopter pour une communication efficace.

Le film réaffirme la nécessité d’une recherche empirique sur la façon dont les médecins peuvent mieux s’adapter à la diversité des perspectives des patients en matière de diagnostic, de pronostic et de dynamique familiale. Surtout dans un pays comme les États-Unis, où l’expression individuelle est valorisée, les médecins doivent continuer à étudier rigoureusement quel est leur rôle dans la révélation de la vérité et comment ces nuances conversationnelles changent avec chaque patient et sa famille.

Mais au-delà de raviver l’urgence de telles connaissances empiriques, The Farewell nous permet de nous attaquer à une compréhension plus profonde, viscérale et phénoménologique de la vérité. Le film est un succès en surface car il s’agit d’une reproduction méticuleuse de réalités qui persistent entre cancer et patient, patient et famille, famille et médecin, de pays à pays. Mais il est peut-être encore plus efficace lorsqu’il agit comme un exercice moral pour ses téléspectateurs.

The Farewell est un défi émotionnel car il existe sur un terrain moralement gris et demande à ses personnages et à son public de s’attarder sur cet inconfort. Nous devenons sympathiques à Billi parce que l’insuffisance qu’elle ressent à dire à sa grand-mère la vérité sur sa maladie et, ainsi, la sauver, est une lutte active avec contrôle dans sa propre histoire de passage à l’âge adulte. Si Billi pouvait le dire à sa grand-mère, elle pourrait peut-être la sauver. En tant que téléspectateurs, nous gardons cet espoir, même lorsque nous savons que la réalité est peu probable. Le film parle comme une métaphore plus large: le désir de connaissance et le fantasme de contrôle; si la diffusion de l’information pouvait être contrôlée, alors la maladie pourrait l’être aussi. Peut-être que la mort serait évitable.

Mais alors, nous sommes confrontés aux conséquences du contrôle et de la tromperie – pas seulement la “tromperie” thématique de la rétention d’informations de la grand-mère de Billi, mais l’idée abstraite de la tromperie, qui est que la connaissance et le contrôle agissent en congruence les uns avec les autres; ils ne. Le film rompt ces illusions de contrôler les connaissances comme un moyen de contrôler la vie et, ce faisant, nous exhorte à suspendre notre propre désir de contrôle narratif, et de contrôle plus généralement.

Des histoires comme The Farewell sont nécessaires en médecine car elles nous fournissent des espaces sûrs pour exercer des dilemmes moraux qui sont essentiels pour reconnaître nos propres préjugés et honorer les histoires des autres. La médecine, sans aucun doute, requiert de la précision pour des soins efficaces. Mais la médecine, sans aucun doute, requiert aussi de l’imagination. Et c’est ce que propose ce film. Cela nous donne l’occasion de prendre du recul et de nous demander vraiment: quel est le récit du patient? Que dit l’arc narratif traditionnel du rétablissement au sujet de nos propres désirs de simplicité narrative? Et quelles sont les conséquences d’une telle complaisance? Quels sont les domaines de l’opacité, de l’ignorance, de l’inconfort dans les histoires que nous entendons et comment réagissons-nous avec les soins appropriés? On ne répondra jamais à ces questions, pas du moins à leur achèvement, mais peut-être pourrons-nous nous rapprocher de leurs vérités en cherchant des histoires qui nous font réfléchir, nous demander et écouter.