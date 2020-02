L’administration Trump commence les travaux sur le prochain rapport national sur le climat

La prochaine évaluation nationale du climat commence à prendre forme à un moment où le président Trump a averti les dirigeants du monde de rejeter les «alarmistes» et que ses alliés conservateurs prévoient d’intervenir dans la préparation du rapport pour remettre en question les conclusions des principaux scientifiques.

La cinquième évaluation nationale du climat devrait être publiée en 2022, à mi-chemin du deuxième mandat potentiel de Trump. Selon Donald Wuebbles, climatologue à l’Université de l’Illinois, qui a supervisé la dernière évaluation, Donald Wuebbles, un climatologue de l’Université de l’Illinois, a déjà planifié la préparation du rapport, avec des demandes de chercheurs pour soumettre leurs travaux et un chef de projet.

La Maison Blanche devrait jouer un rôle influent dans la construction du rapport par le biais du Bureau de la politique scientifique et technologique, qui est supervisé par le conseiller scientifique de Trump, Kelvin Droegemeier. Wuebbles a déclaré que Droegemeier, un expert des conditions météorologiques extrêmes qu’il connaissait depuis des années, travaillerait à produire une évaluation précise qui serait exempte des affirmations erronées de Trump sur le changement climatique.

“Kelvin combattrait cela”, a déclaré Wuebbles.

Mais les critiques de la science du climat proches de la Maison Blanche pensent que l’effort pourrait adopter une approche plus accusatoire que les versions précédentes. Steve Koonin, professeur de physique à l’Université de New York, a déclaré qu’il avait présenté Droegemeier à l’idée d’incorporer un examen de l’équipe rouge dans le National Climate Assessment. L’exercice pourrait permettre aux critiques scientifiques d’utiliser des théories discréditées pour contester la recherche consensuelle sur l’augmentation des températures, ont déclaré des scientifiques.

Koonin faisait partie de l’effort avorté de la Maison Blanche pour mener un examen contradictoire de la dernière évaluation nationale du climat. Bien que cet effort ait échoué, Koonin est convaincu qu’il a «châtié» les responsables de la Maison Blanche contre la publication du rapport 2022 sans remettre en cause les nouvelles découvertes climatiques alarmantes.

“Je voudrais voir un bon nettoyage dur de la chose, fait de manière ouverte”, a déclaré Koonin dans une interview. «J’espère que nous avons d’autres moyens d’obtenir une image honnête de la science. Je n’ai pas abandonné. “

Les responsables du bureau scientifique de la Maison Blanche n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

William Happer, un ancien directeur du Conseil de sécurité nationale qui a dirigé l’an dernier la tentative infructueuse de contester formellement la science dominante par le biais d’un processus d’équipe rouge, a déclaré à McClatchy la semaine dernière qu’il espérait être un contributeur de la prochaine évaluation nationale du climat.

Happer avait précédemment révélé que l’administration Trump avait entravé le calendrier de la quatrième évaluation nationale du climat, qui avait débuté sous l’administration Obama, en la publiant le lendemain de l’Action de grâces. Il a également déclaré que le président était en colère d’avoir été libéré.

La quatrième évaluation a fait l’objet de deux examens impliquant plusieurs agences fédérales ayant une expertise en science du climat ainsi que des rondes d’examen supplémentaires d’experts réunis aux National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Il a également fait l’objet d’un examen public qui a généré plus de 3 400 commentaires.

Les scientifiques impliqués dans la rédaction de la dernière évaluation craignent que le processus ne soit politisé. L’idée d’avoir deux équipes – une rouge et une bleue – se disputent la science est intrinsèquement politique, a déclaré Katharine Hayhoe, climatologue à la Texas Tech University et auteur principal de la quatrième évaluation.

“Il n’y a pas d’équipe bleue, toute la prémisse est basée sur un homme de paille, et l’homme de paille est qu’un thermomètre vous donne une réponse différente selon la façon dont vous votez”, a-t-elle déclaré. “L’argument est basé sur une erreur absolue selon laquelle la science est en quelque sorte différente lorsque vous la regardez à travers différentes lentilles et elle vous donne des réponses différentes.”

Hayhoe a toutefois reconnu que le processus de rédaction de l’évaluation nationale du climat devait faire l’objet d’une mise à jour. Elle a déclaré que plus de la moitié de ses révélations sont fondamentales et n’ont pas changé depuis la dernière évaluation.

Au lieu de cela, a-t-elle dit, il y a beaucoup de place pour révéler des découvertes scientifiques remarquables sous forme de mises à jour incrémentielles et continues. Par exemple, elle a déclaré que la prochaine version devrait avoir une section consacrée à la recherche sur les incendies de forêt en Australie, dont les chercheurs ne s’attendaient pas à voir la gravité avant 2050 environ.

L’évaluation précédente avait consacré un chapitre aux domaines de la science du climat où davantage de recherches sont nécessaires pour réduire l’incertitude, comme la façon dont le changement climatique affecte la sécurité nationale et comment l’évolution des conditions dans d’autres pays pourrait façonner l’économie américaine.

Bob Kopp, auteur principal de la quatrième évaluation et expert en élévation du niveau de la mer à l’Université Rutgers, a convenu que la prochaine itération ne nécessiterait pas un résumé complet des dernières recherches. Au lieu de cela, il devrait se concentrer sur ce que les décideurs et le grand public doivent savoir sur le changement climatique.

Il a déclaré que les dernières années avaient révélé de nouvelles informations surprenantes sur l’instabilité de la calotte glaciaire antarctique, qui a des répercussions mondiales sur l’élévation du niveau de la mer. En outre, les changements dans l’Arctique et leurs implications pour la libération de plus de dioxyde de carbone lors du dégel du pergélisol constituent un autre sujet de préoccupation, a-t-il déclaré.

Kopp s’est dit préoccupé par la falsification politique liée à la prochaine évaluation.

“Si le cinquième NCA sort en 2022 sous une administration Trump, qui sait à quoi ressembleront toutes sortes de choses”, a-t-il déclaré.

Si quoi que ce soit, Wuebbles a déclaré que la prochaine évaluation climatique devrait être moins prudente dans la façon dont elle exprime les changements observés. La vitesse à laquelle la planète se réchauffe et change se produit à un rythme qui a choqué les scientifiques qui travaillent dans le domaine depuis des décennies, a-t-il déclaré.

“Nous sous-estimons peut-être la quantité de changements, nous savions déjà que nous sous-estimions la quantité de précipitations extrêmes”, a déclaré Wuebbles. «Dans l’ensemble, nous sous-estimons simplement ce qui se passe réellement, et ce n’est pas seulement le changement de température. Notre tendance est d’être trop conservateur. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.