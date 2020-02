L’administration Trump contre les enfants

Sièges d’auto pour enfants. Jouets sans plomb. Emballage à l’épreuve des enfants sur les articles ménagers. Garanties pour contrôler la pollution dangereuse et la contamination chimique. Au fil des ans, notre gouvernement a mis en place des mesures de protection fondées sur des données scientifiques pour protéger les enfants contre ces dangers et d’autres, stimulant l’innovation et aidant les enfants à mener une vie plus saine. Les enfants méritent d’avoir accès à de l’eau et de l’air propres, à des aliments sains et à des environnements sains et sûrs dans lesquels vivre, apprendre et jouer. Ils méritent un gouvernement qui les soutient.

Un nouveau rapport de l’Union of Concerned Scientists, intitulé Endangering Generations: How the Trump Administration’s Assault on Science Is Harming Children’s Health, documente la façon dont les agences fédérales ignorent les scientifiques et les conseillers et prennent des décisions qui vont à l’encontre des preuves scientifiques et de l’intérêt public solidement ancrés . Dans dix études de cas différentes, nous illustrons les impacts concrets des décisions de faire reculer ou d’affaiblir les politiques environnementales ou de santé publique, impacts qui affectent uniquement les enfants à court et à long terme.

DANGER IMMÉDIAT

Les effets de certaines décisions de l’administration Trump sont déjà ressentis par les enfants et les familles.

Le nombre de rappels de produits pour enfants a chuté de 60% entre 2016 et 2017 et, plutôt que de résoudre le problème, l’agence a éliminé une équipe chargée de trouver des produits pour enfants défectueux en 2018. Aujourd’hui, les rappels de produits pour enfants sont à leur plus bas niveau dans un décennie et le nombre d’amendes infligées pour faute professionnelle a diminué de moitié.

Des règles plus faibles en matière de pollution de l’air pourraient exposer les enfants à des niveaux plus élevés de contaminants comme les particules fines et l’ozone troposphérique, entraînant des centaines de milliers d’attaques d’asthme, de maladies respiratoires et de jours d’école manqués qui auraient pu être évités. Des politiques inhumaines à la frontière américano-mexicaine ont entraîné la séparation des enfants de leurs proches, ce qui menace la santé physique et mentale immédiate et à long terme des enfants et des membres de la famille qui ont déjà traversé des circonstances incroyablement difficiles.

RISQUES POUR LA SANTÉ À LONG TERME

L’administration met en danger le développement et la santé à long terme des enfants lorsqu’elle abandonne les règles fondées sur la science. Des protections ont été annulées qui devraient empêcher l’exposition à des substances toxiques comme le plomb, l’amiante, le chlorpyrifos et les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). L’administration a également publié plusieurs règles restreignant l’accès aux programmes d’aide alimentaire qui empêchent des millions de personnes de vivre dans la pauvreté.

Les polluants environnementaux sont particulièrement nocifs pour les bébés et les enfants avant la naissance jusqu’à l’âge de huit ans, car leur système corporel est encore en développement. Ce ne sont pas seulement de petits adultes; ils mangent, boivent et respirent plus par rapport à leur taille corporelle, ce qui rend leur exposition aux substances toxiques plus prononcée. L’exposition précoce peut affecter le développement d’un enfant, à la fois physique et mental, tout au long de sa vie.

Le plomb est une neurotoxine puissante et il n’y a pas de niveau de plomb sûr dans le sang des enfants. Malgré cela, la mise à jour par l’administration Trump de la règle du plomb et du cuivre a en fait réduit les efforts pour réduire l’exposition des enfants, notamment en réduisant de moitié le nombre de systèmes de distribution d’eau en plomb qui doivent être remplacés. L’EPA n’a pas non plus resserré la norme pour la peinture à base de plomb, et son inspecteur général a critiqué l’application par l’agence de la règle de rénovation, de réparation et de peinture à base de plomb. Le Government Accountability Office a dénoncé le ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) pour une supervision inadéquate d’un programme d’inspection de peinture au plomb, notant que seulement environ un tiers des ensembles de logements sociaux ont été inspectés pour le plomb en 2017.

Les PFAS sont des produits chimiques synthétiques utilisés dans une variété de produits pour repousser l’eau et la graisse. Ces produits chimiques se trouvent dans le sang de 99 pour cent des personnes testées, mais ils ne sont en grande partie pas réglementés aux États-Unis. L’administration Trump a tenté d’enterrer une étude gouvernementale montrant les risques d’exposition au PFAS à des niveaux inférieurs à ce que l’on pensait et n’a depuis lors pas pris de mesures adéquates pour protéger les communautés touchées.

Notre analyse montre que trois millions d’enfants fréquentent une école ou une garderie dans un rayon de cinq miles des sites contaminés par le PFAS, ce qui les expose à un risque potentiellement plus élevé d’effets négatifs sur la santé, notamment une diminution de la réponse aux vaccins, une augmentation du risque d’asthme et des lésions des fonctions rénales. Une étude récente du Environmental Working Group a testé l’eau potable à travers le pays et a révélé que l’endroit avec les niveaux les plus élevés de PFAS – plus de 10 fois le niveau de sécurité de l’Agence pour les substances toxiques et le contrôle des maladies – était une école élémentaire en Caroline du Nord.

L’EPA n’a pas non plus interdit les utilisations agricoles du pesticide chlorpyrifos, une décision qui allait à l’encontre des conseils de ses propres scientifiques et de la communauté scientifique au sens large. Notre analyse a révélé que près de deux millions d’enfants de moins de cinq ans vivant dans des communautés agricoles sont probablement confrontés à un risque accru de dommages à leur cerveau et à leur système nerveux.

L’administration a émis plusieurs propositions visant à réduire la couverture dans le cadre du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP), ce qui pourrait entraîner la fin de l’aide alimentaire à des millions d’enfants dans les ménages à faible revenu, compromettant la santé de ces enfants, leur réussite scolaire et leurs perspectives économiques futures. .

AVENIR VOLÉ

Le rejet par l’Administration Trump des risques du changement climatique, et sa réticence à faire des progrès pour réduire les émissions qui ont créé cette crise mondiale, représentent un danger particulier pour les enfants, qui seront les plus vulnérables aux maladies et aux problèmes de santé liés à la chaleur extrême. Une étude du Lancet de 2019, co-écrite par 70 chercheurs, a révélé que l’augmentation globale de la température sera ressentie le plus dramatiquement par les enfants sous la forme de dénutrition, de dengue et d’autres maladies diarrhéiques, de déséquilibre électrolytique, de fièvre, d’asthme et de maladie rénale. La décision de l’administration Trump de se retirer de l’Accord de Paris et l’affaiblissement des politiques visant à limiter les émissions ont signifié que la santé d’un enfant né aujourd’hui est susceptible d’être définie par un changement climatique.

L’administration actuelle a non seulement annulé les protections qui exposeront les enfants aux dommages causés par les produits chimiques toxiques dans l’eau, l’air et les produits utilisés dans les maisons, mais a également entravé activement la production de nouvelles connaissances sur la façon dont les enfants sont affectés de façon unique et a menacé protections pour les femmes en âge de procréer. Les enfants de couleur et les enfants à faible revenu subiront le plus gros de ces impacts, car de nombreuses politiques pourraient réduire les programmes comme SNAP qui ont été mis en place pour sortir les enfants et les familles de la pauvreté. Les politiques de séparation des enfants immigrés de leurs parents et de détention des enfants dans des conditions difficiles présentent des risques à long terme pour le bien-être mental et physique de ces enfants.

Ces changements de politique vont à l’encontre de toutes les preuves scientifiques et s’ils se poursuivent, il sera plus difficile pour les générations futures d’enfants de mener une vie heureuse et saine.

Les parents veulent garder leurs enfants en sécurité et en bonne santé, mais ils ont besoin d’aide. Nos dirigeants élus doivent accorder la priorité au bien-être des enfants et utiliser les meilleures connaissances scientifiques disponibles pour protéger leur santé.