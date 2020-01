L’ADN des anciens enfants révèle de nouvelles perspectives sur la façon dont l’Afrique était peuplée

Quatre anciens jeunes, une paire d’il y a environ 8 000 ans et un autre d’il y a environ 3 000 ans, ont ouvert une fenêtre sur les origines africaines beaucoup plus anciennes et lointaines de l’humanité.

Les analyses de l’ADN des enfants d’Afrique centrale et occidentale indiquent qu’au moins trois lignées humaines majeures – ancestrales aux chasseurs-cueilleurs centrafricains d’aujourd’hui, aux chasseurs-cueilleurs d’Afrique australe ou à toutes les autres personnes actuelles – ont divergé génétiquement les unes des autres en succession rapide entre il y a environ 250 000 et 200 000 ans.

Une quatrième population humaine jusque-là inconnue est également apparue au cours de cette période et a laissé une petite empreinte génétique sur les Africains occidentaux et orientaux modernes, une équipe dirigée par les généticiens évolutionnistes Mark Lipson et David Reich, tous deux de la Harvard Medical School, rapporte en ligne le 22 janvier dans Nature . Cette lignée humaine possédait une petite quantité d’ADN provenant de populations d’hominidés qui étaient originaires avant la montée de l’espèce humaine, peut-être des Néandertaliens.

“Ce rayonnement quadruple [of human lineages] n’avait pas été identifié auparavant à partir de l’ADN », explique Reich.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Cette preuve génétique des enfants morts depuis longtemps correspond à un scénario dans lequel différentes populations d’Homo sapiens ont émergé dans différentes parties de l’Afrique il y a environ 300000 ans, suivies d’un mélange et d’un mélange de populations à travers le continent (SN: 9/28 / 17).

Une étude génétique antérieure, dirigée par le généticien évolutionniste Pontus Skoglund du Francis Crick Institute de Londres, a identifié une population humaine originaire il y a plus de 200000 ans qui était ancestrale des groupes de chasseurs-cueilleurs de la forêt tropicale humide plus tard en Afrique sub-saharienne occidentale et centrale. La nouvelle étude fournit des preuves supplémentaires de cette lignée ancestrale: les enfants anciens de la nouvelle étude portaient une minorité d’ascendance de ces anciens précurseurs des groupes de forêt tropicale.

Les données génétiques de la nouvelle étude fournissent «le seul enregistrement d’ADN ancien de si loin à l’ouest en Afrique subsaharienne», dit Skoglund.

Le groupe de Lipson a extrait l’ADN de quatre enfants enterrés à Shum Laka, un abri sous roche dans le nord-ouest du Cameroun. Les fouilles dans les années 1980 et 1990 ont donné des outils en pierre et d’autres artefacts de chasseurs-cueilleurs couvrant les 30 000 dernières années. Le site a également servi de cimetière pour les familles élargies. Un total de 18 squelettes humains, la plupart provenant d’enfants, ont été mis au jour à Shum Laka. Certaines sépultures remontent à environ 8 000 ans, d’autres à environ 3 000 ans.

Une fouille de 1994 dans un abri sous roche au Cameroun a mis au jour les squelettes de deux garçons enterrés il y a environ 8 000 ans. L’ADN de ces découvertes et d’autres suggère que les populations humaines dans plusieurs parties de l’Afrique se sont génétiquement séparées les unes des autres il y a plus de 200000 ans.

Les quatre enfants Shum Laka qui ont donné de l’ADN – trois garçons et une fille – étaient âgés au moment de leur décès d’environ 4 à 15 ans.

Sur la base de preuves linguistiques et archéologiques, les chercheurs considèrent généralement que la région du Cameroun qui comprend Shum Laka a été le lieu où les langues bantu, parlées par de nombreux Africains aujourd’hui, sont originaires et se sont répandues dans la moitié sud du continent après environ 4000 ans. On pense que l’expansion bantoue explique pourquoi la majorité des gens dans cette bande d’Afrique affichent maintenant des liens génétiques étroits.

Curieusement, les locuteurs bantous actuels ne sont pas étroitement liés aux enfants Shum Laka, disent les chercheurs. Les anciens enfants ont hérité d’environ les deux tiers de leur ADN d’une population auparavant inconnue, apparentée de loin aux Africains de l’Ouest d’aujourd’hui. Le reste du matériel génétique provenait de la lignée décrite dans la précédente étude dirigée par Skoglund qui était ancestrale des chasseurs-cueilleurs vivant maintenant en Afrique centrale. Les chasseurs-cueilleurs centrafricains actuels ont une ascendance différente de la plupart des locuteurs bantous d’aujourd’hui.

En conséquence, les locuteurs bantous à travers l’Afrique ne sont probablement pas descendus de l’ancienne population Shum Laka, selon les chercheurs. Mais d’autres groupes humains auraient pu vivre dans le centre-ouest de l’Afrique à la même époque, y compris certains qui conversaient dans les premières langues bantoues, Lipson et ses collègues spéculent.

Une autre nouvelle découverte provocatrice concerne l’un des jeunes Shum Laka, un adolescent mâle enterré il y a environ 8 000 ans. Ce garçon possédait un ensemble rare de variantes du gène du chromosome Y, qui sont transmises de père en fils. C’est le premier ADN ancien connu de cette lignée paternelle inhabituellement ancienne. Aujourd’hui, cette lignée paternelle particulière ne se trouve presque nulle part en dehors de deux groupes ethniques dans l’ouest du Cameroun aujourd’hui. Des recherches antérieures suggèrent que cette lignée génétique masculine remonte à entre 200 000 et 300 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne connue. On ne sait pas pourquoi un seul des trois anciens garçons africains de la nouvelle étude est issu de cette ancienne lignée masculine.