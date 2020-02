L’ADN n’est pas un modèle

Quand j’étais une jeune étudiante à Paris, la ville de l’amour, les filles dans les fêtes voulaient ce que je faisais pour gagner ma vie. Je me souviens encore de leurs regards troublés quand j’ai répondu «biologiste moléculaire», ce qui les aurait fait courir pour leur piquer le nez. Ils ne sont jamais revenus. Au début des années 2000, les seules personnes qui pouvaient rester coincées dans une conversation morne sur l’ADN, les pois et les allèles de Mendel étaient des nerds génétiques à quatre yeux qui ont perdu leur vie dans les laboratoires. Nous étions intouchables et le niveau d’endogamie parmi nous était saisissant.

Aujourd’hui, les tables ont tourné. Des millions de personnes crachent dans un tube pour faire analyser leurs gènes et partager les résultats sur les réseaux sociaux. Les sites de généalogie, la deuxième catégorie la plus visitée aux États-Unis après le porno, regorgent de passionnés discutant des marqueurs chromosomiques comme lors d’une réunion de laboratoire. Les célébrités font tester leurs gènes lors de talk-shows, et les YouTubers téléchargent des vidéos sur leur expérience à cracher dans le tube. Tout le monde a faim de connaître son ADN. L’ADN est devenu à la mode, ma vie sociale s’est considérablement améliorée et c’est un moment merveilleux pour être un nerd génétique.

Une grande partie du mérite revient à la génomique directe aux consommateurs pour avoir fait passer la perception publique de l’ADN de «trucs ennuyeux» à un voyage personnel fascinant. La lecture de notre ADN et son utilisation en ligne sont incroyablement informatives et amusantes, et ces outils ont engagé le public dans la génétique à un niveau dont les auteurs scientifiques n’auraient pu que rêver. Pour écrire mon livre DNA Nation, j’ai essayé au moins deux douzaines d’applications où je pouvais utiliser mon fichier ADN.

Avec le succès omniprésent de cette technologie, cependant, vient également un champ de distorsion de la réalité. Dans l’enthousiasme qui entoure les progrès de la génomique, nous finissons par exagérer la vraie nature de notre ADN et à croire qu’il est plus important qu’il ne l’est. L’Oscar des ravages génétiques revient à Advanced Technologies, une société indienne d’ADN dont le site Web prétend que le code génétique est une «écriture divine», mais le déterminisme génétique – l’idée que l’ADN déterminera notre destin et notre identité – est profondément ancré dans notre culture. Effectuez une recherche Google et vous trouverez des centaines de sources (y compris des manuels et des scientifiques de renom) décrivant l’ADN comme le modèle de la vie. Ce serait une grande analogie facile à comprendre, si elle n’était pas fausse et dépassée.

L’ADN n’est pas un modèle: c’est une recette codant pour des milliers de protéines différentes qui interagissent entre elles et avec l’environnement, tout comme les ingrédients d’un gâteau dans un four. Alors qu’un plan est une copie exacte et à l’échelle du produit final, une recette n’est qu’un complot lâche qui laisse beaucoup plus de place à l’incertitude. Ouvrez un paquet de cookies: chacun a été fabriqué à partir de la même recette et cuit dans les mêmes conditions, mais il n’y en a pas deux identiques. Regardez attentivement, et vous remarquerez des centaines de petites différences: une brûlure ici, une pépite de chocolat là-bas, des bosses et des morceaux apparaissant à des endroits distincts, tout cela à cause des interactions chaotiques entre les ingrédients et l’environnement.

Prenez deux jumeaux identiques: ils partagent le même ADN et leurs embryons se sont développés côte à côte dans le même utérus. Pourtant, ils ont des goûts, des caractères et des attitudes différents et font des choix différents dans la vie. Lorsque vous lisez l’ADN des jumeaux, vous trouvez une copie en double de la même recette, mais deux personnalités distinctes. Pas ce que vous appelleriez un plan fixe.

Nous n’héritons pas d’instructions spécifiques sur la façon de construire une cellule ou un organe. Notre ADN contient une liste d’ingrédients biochimiques (les protéines codées dans les gènes) et les règles de base de leur assemblage (certaines protéines sont étiquetées comme «maître» et peuvent contrôler l’activité des autres, tandis que d’autres peuvent démarrer une cascade d’événements dominatrice) mais les pièces s’auto-organisent en voies biochimiques, cellules et tissus sans lire de manuel. La recette génétique d’un chat ne donnera pas d’éléphant, mais vous ne pouvez pas lire l’ADN d’un individu et voir un Mini-Me de ses caractéristiques.

L’analogie de longue date avec le déterminisme, est un mème toxique que nous devons combattre à l’ère du consumérisme génétique. Tant que les gens croiront que notre identité et notre destin sont programmés dans leur ADN, il y aura un marché pour des tests génétiques douteux visant à prédire l’intelligence, la musique, les capacités de lecture et de mathématiques, et même les préférences sexuelles.

Les tests ADN pour les talents sont particulièrement florissants en Chine, où la politique de l’enfant unique en place depuis des décennies et une économie endémique ont exercé une pression énorme sur les parents pour qu’ils donnent à leur progéniture un avantage concurrentiel. Les cliniques locales proposant ces tests prolifèrent et des milliers de parents chinois prennent en compte les résultats des analyses d’ADN avant de choisir une école pour leur enfant. Aveuglés par la rhétorique du plan directeur, ces personnes se croient à l’avant-garde d’une nouvelle approche parentale, alors qu’elles sont entraînées dans des tests coûteux et inexacts que leurs enfants vont probablement jeter dans les dents un jour.

Ne vous y trompez pas: certains traits sont en effet génétiquement programmés, et certaines maladies sont déterministes: les personnes atteintes d’une mutation pathogène du gène CFTR développeront une mucoviscidose quel que soit leur mode de vie. Même les capacités autrefois considérées comme une simple question d’éducation comme le langage, la pensée abstraite et de nombreux traits comportementaux ont une composante génétique importante. Mais cela ne signifie pas que l’ADN a toujours le dessus. L’inverse est vrai: une écrasante majorité de nos traits dépendent du mélange de nombreux facteurs génétiques et non génétiques et sont donc difficiles à prévoir à partir de l’ADN.

Si nous sommes un gâteau à cuisson lente, le monde qui nous entoure est un four capricieux qui change à chaque minute. La science peut jeter un œil à travers le verre et vérifier si quelque chose a l’air drôle à l’intérieur du four, mais elle ne peut pas prédire ce que notre vie, nos expériences et notre chance apporteront demain et après-demain.

Alimentés par des pétaoctets de données et des algorithmes intelligents, les profils génétiques de l’avenir seront puissants et leur ampleur sera effrayante. Pourtant, aucun test ne pourra jamais prédire avec précision nos personnalités, sans parler de notre sort, car une partie importante de ce que nous sommes n’est pas inscrite dans l’ADN.

Lorsque le facteur frappe à votre porte avec le kit ADN que vous avez acheté en ligne (parce que vous en achèterez certainement un par la suite), promettez de vous détendre un instant et répétez-vous: «L’ADN n’est pas un modèle. Et mes gènes ne sont pas le destin. “