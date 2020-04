Lady Zote Tik Tok réapparaît contestant la moquerie indirecte du savon pour les Mexicains

Lady Zote réapparaît avec une vidéo et se moque des Mexicains sarcastiquement invite à se baigner avec le célèbre savon Les gens réagissent et répondent avec des vidéos sur Tik Tok

La prétendue femme hondurienne, baptisée sur les réseaux sociaux sous le nom de Lady Zote, qui à travers une vidéo se plaignait d’un garde-manger qu’ils lui ont donné et qui a également déclaré que le savon Zote est destiné au bain des chiens, réapparaît avec un autre matériau dans lequel elle se moque de savon, mais défie également les Mexicains, fait allusion sarcastique à eux, rappelle Lady Frijoles et ils répondent avec des vidéos sur Tik Tok. De plus, une photo présumée a été publiée où il semble méconnaissable et apparemment déjà “baigné” et les cheveux baissés.

C’est à travers les réseaux sociaux que la femme est réapparue pour se moquer du nouveau compte du savon (marque mexicaine) et a invité les gens à se baigner avec du savon Zote quel que soit le temps de quarantaine en raison de l’urgence décrétée avant l’apparition du coronavirus à presque tout le monde.

“Bonjour, ne prévoyez-vous pas de vous baigner avec du savon pour chien? Soap Zote, bonjour, de vous lever pour vous baigner avec Soap Zote, bien que nous soyons en quarantaine, nous devons nous baigner avec Soap Zote”, a ironisé la femme. et décrivant un sourire stimulant pour les Mexicains.

Jusqu’à présent, Lady Zote n’est pas identifiée, mais de nombreux médias la mentionnent comme étant une femme de Tegucigalpa, au Honduras, c’est pourquoi elle se souvient de Mirian Zelaya, une immigrante du même pays devenue célèbre pour avoir rejeté une assiette de haricots et de riz. Ils l’ont donné lors de son passage à travers le Mexique lorsqu’il a tenté d’entrer aux États-Unis avec la caravane des migrants.

Quand ils ont vu le mème de la femme, plusieurs ont dit: “Il ne sait pas ce qui manque à cette femme”, “Et même le haricot était sur son nez … hahahaha.”

Encore récemment, une autre femme hondurienne a publié une vidéo qui est devenue virale parce qu’elle a dit qu’elle n’aime pas les haricots et a insulté les femmes et les hommes mexicains, qu’elle a appelés «affamés» et «ivres et voyous», en plus de dire qu’elle est Elle est une travailleuse acharnée et ne demanderait jamais quelque chose aux habitants de ce pays, malgré le fait qu’elle soit une citoyenne mexicaine nationalisée.

C’est ainsi que les citoyens honduriens ont acquis une renommée à travers les réseaux sociaux pour avoir critiqué la nourriture, les produits ou le mode de vie des Mexicains, ce qui a provoqué une grande indignation parmi les citoyens, dans la mesure où ils ont reçu des menaces de mort par infractions commises à la population.

Les vidéos de Honduriens qui critiquent les coutumes, les modes de vie, les aliments ou les produits mexicains circulent à travers les différents réseaux sociaux et sont reprises par les médias, en raison de leur grand impact auprès des internautes et de leur viralisation rapide.

La nouvelle Dame rejoint celles déjà baptisées Lady Frijoles, nouvelle Lady Frijoles et maintenant Lady Zote, apparemment seule la seconde vit au Mexique, la première a eu un passage éphémère à travers ce pays et la troisième vit vraisemblablement dans une zone de Cucamel, d’un chef religieux devant les ravages des pluies.

Actuellement, il existe de nombreuses versions ou questions sur le lieu de résidence de la femme, tout indique que c’est au Honduras, cependant, sur les réseaux sociaux, il n’y a pas de compte ou de référence qui mène à son lieu de détention ni on sait ce qu’elle fait, la seule certitude est qu’elle a déjà provoqué l’animosité de milliers de citoyens mexicains qui se sont sentis offensés par leur fierté.

Pour l’instant, les utilisateurs de Tik tok se sont réunis pour répondre à l’infraction de Lady Zote.