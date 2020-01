L’affaire qui révèle l’Idaho: un couple qui dit avoir parlé avec des anges a disparu, mais a laissé derrière lui une traînée de morts et de disparitions

Deux conjoints morts, deux enfants disparus et les rumeurs d’un culte. La confusion grandit autour d’une série de morts mystérieuses et des disparitions d’un garçon de 7 ans et d’un adolescent de 17 ans qui sont liés à un couple qui a également disparu.

Joshua JJ Vallow et Tylee Ryan Ils n’ont pas été revus depuis septembre. Lori Vallow et son mari, Chad DaybellIls n’ont jamais dénoncé la disparition et ont disparu peu de temps après avoir été interrogés sur les enfants. Ce qui suit est une histoire tordue qui englobe deux États qui ont révélé la mort de leurs précédents conjoints, les croyances de jour du jugement du couple et des enfants qui se sont échappés lentement de parents qui cherchent désespérément à les retrouver.

“Tout ce que je veux avant de partir, c’est de voir ces enfants, et surtout – et je suis avide – pour mon garçon JJ. Mon petit homme“Dit le grand-père Larry Woodcock mardi lors d’une conférence de presse à Idaho annonçant une récompense de 20 mille dollars pour les informations qui mènent aux enfants.

Le frère de l’épouse de Larry, Charles Vallow, a adopté JJ comme un bébé. Charles et son épouse, Lori Vallow, ils ont également élevé la fille de Lori d’une précédente relation à la maison dans la banlieue de Phoenix.

Lori Vallow Elle était coiffeuse et gardait toujours les cheveux de JJ coupés et peignés, dit-elle Larry. Les Bécasses, qui vivent dans Lac charles, Louisiane, ils rendaient souvent visite à leur petit-fils et partageaient fréquemment des appels téléphoniques et des conversations vidéo lorsqu’ils ne pouvaient pas être là en personne.

“Je sais que Lori a toujours eu le meilleur intérêt absolu pour JJ. Elle et Charles étaient les meilleurs parents»Dit le grand-père.

Mais les choses ont commencé à changer il y a quelques années, a-t-il déclaré Kay Woodcock, l’épouse de Larry. Son frère a confié qu’il craignait que Lori Je le trompais Chad Daybell, auteur de plusieurs livres de fiction sur des thèmes religieux sur les prophéties et la fin du monde.

Charles Vallow a finalement déposé des documents de divorce devant un tribunal de Arizona en février dernier, affirmant que Lori Je pensais qu’elle était une «un autre être“Et”un dieu chargé de réaliser l’œuvre des 144000 lors de la seconde venue du Christ en juillet 2020», A rapporté le journal Arizona Republic.

Également accusé Lori de menacer de le tuer s’il se mettait en travers de son chemin, ce qui l’a conduit à demander une ordonnance de protection.

“Il était très inquiet à ce sujet: son état émotionnel, son état mental et le fait qu’elle avait menacé à son sujet“Il a dit Kay Woodcock ce mardi “Tout a culminé dans ce culte dans lequel elle est“

Lori Vallow et Daybell ils ont fait les podcasts Préparer un peuple réalisé par une petite entreprise multimédia qui prétend ne pas être ou appartenir à une secte ou même à un groupe à rejoindre et éloigné des croyances du couple. Il annonce ses conférences, podcasts et vidéos alors que les gens se préparent pour la seconde venue de Jésus-Christ.

Le divorce de Charles et Lori Vallow Il n’a jamais été achevé: Charles Il a été tué en juillet par le frère de Lori, Alex Cox. Cox Il a déclaré aux autorités que la fusillade était en état de légitime défense après Charles Vallow Il l’a frappé avec une batte de baseball, mais l’affaire n’est pas résolue. Quelles que soient les conclusions, Cox ne sera pas jugé: Il est décédé en décembre pour des raisons inconnues. Les résultats de la toxicologie peuvent prendre des semaines.

Kay Woodcock il a dit que Lori il a agi étrangement quand il a raconté à la famille la mort de Charles, sans parler de la cause. Un parent devait chercher le nom de Charles en ligne pour découvrir qu’il avait été abattu.

“Nous savions que c’était un meurtre, nous savions que la mort de Charles n’était pas un homicide justifiable“Il a dit Kay. “C’était comme s’il avait été harcelé“

Depuis la mort, Kay et Larry Woodcock Ils ont dit qu’il leur était plus difficile de se rendre à JJ. Les appels qui étaient autrefois fréquents ont diminué et ont été raccourcis. La dernière communication, en août, n’a duré que 36 secondes et semblait écrite, ont-ils dit.

Ce mois-là, Lori déménagé à Rexburg, Idaho, avec les enfants. De cette façon, il se rapproche de Chad Daybell, qui vivait avec sa femme, Tammy Daybelldans Salem, Idaho, sa ville natale.

Les Daybells ils ont dirigé une maison d’édition qui a produit des livres de fiction sur les temps récents et la théologie autour L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ainsi que les travaux d’autres auteurs. Il a également pris la parole lors des événements Préparer un peuple, organisé par Color My Media.

“Préparez une ville Il fait partie d’une société de médias qui filme des conférenciers sur une variété de sujets non affiliés à une religion spécifique“, Ont écrit les propriétaires de Color My Media, Michael et Nancy James, sur le site Internet de la société. “Ce n’est pas un «groupe» et ce n’est pas un «culte» ou quelque chose que les gens rejoignent, mais il a des événements de conférence éducatifs que vous pouvez assister ou regarder en vidéo“

Ils ont également dit qu’ils ne partageaient aucune des croyances de Daybell ou Vallow “s’ils sont contraires aux principes chrétiens d’honnêteté, d’intégrité et de vérité ou s’ils ne s’alignent pas avec les doctrines de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours“

Le porte-parole de l’Église Eric Hawkins Il a refusé de commenter, affirmant que l’affaire n’impliquait pas la foi.

Deux mois après Lori Vallow déménagé à Idaho, Tammy Daybell Il est décédé à la maison. Il n’avait que 49 ans et sa nécrologie a indiqué qu’il était décédé de causes naturelles le 19 octobre. La police remettrait alors cela en question et exhumerait son corps pour une autopsie, dont les résultats n’ont pas encore été publiés.

Chad Daybell il s’est marié Lori Vallow seulement deux semaines après la mort de Tammy.

Pendant ce temps, les membres de la famille s’inquiétaient de plus en plus des enfants. Larry et Kay Woodcock Ils ont dit qu’ils ne pouvaient contacter JJ que quelques fois après la mort de leur père en juillet. Ils ont laissé des messages vocaux, des e-mails et des SMS depuis août, mais n’ont reçu aucune réponse.

Par la suite, les chercheurs ont déterminé que JJ et Tylee ils n’avaient pas été vus depuis septembre mais Lori Vallow et Chad Daybell Ils n’ont jamais signalé leur disparition.

Julie Rowe, soi-même “visionnaire“Et”travailleur de l’énergie“Qui a dit qu’elle était amie avec Daybell Pendant longtemps, il a mis en ligne une vidéo sur son site Internet le défendant et affirmant son innocence dans les disparitions d’enfants et la mort de son épouse précédente. Il a dit que Daybell lui a dit à plusieurs reprises qu’il avait une vision de la mort de Tammy. Roee Il prétendait avoir la même vision.

“Mes anges me disent que Chad Daybell est faussement accusé de la mort suspecte de sa femme“Il a dit dans la vidéo. “J’ai parlé avec l’esprit de Tammy“

Deux jours avant Jour de l’Action de grâce, les officiers ont visité Lori et Tchad voir les enfants après avoir reçu des appels de parents inquiets.

Les enquêteurs ont déclaré que le couple a affirmé que JJ et Tylee ils rendaient visite à des parents à Arizona. Après avoir découvert le mensonge, les chercheurs sont rentrés chez eux le lendemain, pour découvrir que Lori et Tchad Ils avaient quitté la ville.

Les autorités locales, régionales et étatiques recherchent toujours le couple et les enfants, avec l’aide de FBI. Tchad et Lori des personnes intéressées par les disparitions d’enfants ont été nommées.

Les délégués du shérif ont fouillé la maison de Daybell la semaine dernière, il a inspecté 43 articles, dont des ordinateurs, des téléphones portables, des médicaments et des journaux.

L’avocat d’un couple n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires.