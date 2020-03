L’Afghanistan tient enfin sa promesse

L’Afghanistan commence à tenir sa promesse et libère 1 500 prisonniers talibans. Ashraf Ghani, a publié un décret mercredi matin en signe de bonne volonté pour lancer des négociations intra-afghanes. L’accord de paix récemment signé par les États-Unis et les talibans envisage la libération de 5 000 prisonniers avant d’entamer les négociations attendues.

Après une série de retards, le président afghan, Ashraf Ghani, a publié mercredi matin un décret promettant de libérer 1 500 prisonniers talibans en signe de bonne volonté pour lancer les négociations intra-afghanes.

L’accord de paix récemment signé par les États-Unis et les talibans envisage la libération de 5 000 prisonniers avant d’entamer les négociations attendues.

Il n’y a pas eu de réponse officielle des talibans, mais l’Associated Press a eu accès à une lettre envoyée par le mollah Nooruddin Turabi, chef de la Commission des prisonniers talibans, envoyée aux prisonniers, à leurs familles et aux dirigeants talibans, qui a promis que les négociations ne commenceraient pas avant Tous les prisonniers sont libérés.

La libération de 1 500 prisonniers permet le dialogue entre le gouvernement de Kaboul et les talibans https://t.co/1ZlqzTzVj9

– COLPISA (@ColpisaNoticias) 11 mars 2020

La lettre, écrite en pachto, a été envoyée le week-end dernier. Les talibans vérifieront que tous les prisonniers libérés figuraient sur la liste remise à la délégation américaine, a ajouté la lettre.

Cependant, le décret présidentiel a déclaré que le premier tour de 1 500 détenus serait choisi en fonction de l’âge, de la santé et de la durée des peines déjà purgées. Les prisonniers libérés, qui seront identifiés par des valeurs biométriques, devront également promettre par écrit qu’ils ne retourneront pas sur le champ de bataille.

Les 3 500 prisonniers restants seront libérés après le début des négociations, 500 toutes les deux semaines, à condition que les Taliban réduisent la violence sur le champ de bataille, selon le décret de Ghani.

Cependant, même si les talibans acceptent d’entamer les pourparlers, les différends politiques à Kaboul et les affrontements constants entre Ghani et son principal rival, Abdullah Abdullah, qui a également tenu une cérémonie d’investiture en tant que président du pays, ils ont compliqué que Kaboul présente une équipe négociateur unifié.

Coïncidant avec le décret Ghani, le Département d’État américain a publié une déclaration déclarant que le niveau de violence était “inacceptable” et que, bien que les Taliban aient cessé leurs attaques contre les forces de la coalition et dans les villes afghanes, la violence en milieu rural, il est encore trop élevé.

En outre, le communiqué indique que la “crise électorale présidentielle”, référence apparente aux deux investitures et au chaos politique, a retardé la formation d’une équipe nationale de négociation et le début des pourparlers, qui devaient commencer mardi à Oslo, La Norvège

Malgré le chaos politique à Kaboul et l’augmentation de la violence sur le terrain, les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes en vertu de l’accord signé le 29 février avec les Taliban. Dans la première phase, Washington réduira son quota à 8 600 hommes, contre 13 000 actuellement.

Si les Taliban remplissent leurs engagements d’empêcher les groupes terroristes de se réfugier en Afghanistan, Washington retirera le reste de ses troupes pendant 14 mois, selon l’accord.

Lorsqu’il a été signé, l’accord entre les États-Unis et les talibans a été présenté comme la meilleure chance de parvenir à la paix après 40 ans de guerre, et un départ pour les États-Unis après près de 19 ans de conflit, sa plus longue guerre.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a exprimé sa frustration croissante face à l’incapacité du gouvernement afghan et de ses forces de sécurité à gérer leurs affaires intérieures. Mais les complications ont commencé presque depuis le début, lorsque les talibans ont repris la violence et que les politiciens afghans ont intensifié leurs différends tandis que l’envoyé spécial de Washington, Zalmay Khalilzad, a tenté de débloquer la situation.

Finalement, Ghani et Abdullah se sont déclarés présidents.

Des représentants des États-Unis et d’autres acteurs internationaux ont assisté à la cérémonie Ghani et ont exhorté les deux dirigeants à négocier un gouvernement unique.