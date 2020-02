L’AFIP lance l’inscription au «Moratoire 2020» pour les PME, les monotributistes et les travailleurs indépendants

À partir d’aujourd’hui, l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) permettra à l’application en ligne d’adhérer au moratoire pour les petits et micro, monotributistes, coopératives, œuvres sociales et clubs de quartier qui avait été annoncé en janvier et que l’AFIP a réglementé à la fin de Ce mois-là, lorsque le chef de l’agence, Mercedes Marcó del Pont, et le ministre du Développement productif, Matías Kulfas, ont annoncé qu’elle disposera en moyenne de 42% et d’un délai de paiement pouvant aller jusqu’à 10 ans (120 versements).

En fait, cette fois, les deux fonctionnaires ont également annoncé que Les contribuables avec des dettes accumulées jusqu’à fin novembre 2019 pourraient commencer à s’inscrire le lundi 17 février. La période d’inscription, également confirmée par l’AFIP, expire le 30 avril.

Dans un communiqué, l’agence a indiqué que ceux qui souhaitent régulariser leurs dettes fiscales, douanières et de sécurité sociale devraient le faire via le service du code des impôts “My Facilities” de l’AFIP.

Le moratoire touche les monotributistes, les professionnels, les commerçants, les sociétés et les entreprises, qui doivent adhérer au certificat MiPyme du ministère du développement productif, une procédure qui doit être effectuée en ligne sur le site Web de l’AFIP, en «quelques étapes», dit le communiqué.

L’agence a précisé que la demande du document “ne modifie pas la situation fiscale des contribuables, mais leur permet plutôt d’accéder à des avantages tels que le moratoire”.

En outre, il a précisé que Au cours des deux premiers mois de l’année, 155 167 personnes morales et humaines ont obtenu le certificat, ce qui a permis au registre Mipyme d’enregistrer actuellement plus de 724 200.

“Le moratoire soulage la situation d’étouffement financier à laquelle les politiques économiques du gouvernement précédent ont conduit”, a déclaré Marcó del Pont.

Le plan était déjà envisagé dans la loi de solidarité sociale et de réactivation productive approuvée par le Congrès en décembre dernier et est un outil “pour faire face à la situation difficile que traversent les petites entreprises, les monotributistes et les organisations à but non lucratif”.

Entre autres avantages, il offre «un traitement spécial aux dettes accumulées ces dernières années du fait du processus de paralysie productive et de l’imposition de conditions prohibitives d’accès au crédit». Il comprend également des “incitations pour promouvoir une entrée précoce dans le plan”. En fait, l’AFIP a souligné hier que «les entreprises, les monotributistes et les organisations à but non lucratif qui adhèrent plus rapidement auront de plus grands avantages» et, en particulier, que ceux qui adhèrent en février et mars (c’est-à-dire n’attendent pas le dernier mois) Ils auront des acomptes moins élevés et une période d’attente plus longue.

Selon les autorités de l’agence de recouvrement, la différence la plus importante concernant les plans lancés au cours des vingt dernières années est que Le moratoire donne “aux entreprises, aux entités et aux citoyens étouffés par leurs dettes, un délai jusqu’à la mi-juillet pour récupérer et commencer à payer à partir de ce moment”.

À cet égard, Marcó del Pont a souligné: “nous assumons avec les contribuables une position similaire à celle demandée par les créanciers externes: le temps de commander et de croître à nouveau.”

Les principales caractéristiques du moratoire sont:

– Période d’inscription: Du 17 février au 30 avril.

– Délai de paiement: Jusqu’à 120 versements pour les obligations fiscales et douanières et jusqu’à 60 versements pour les contributions et les retenues.

– Condonation: Partiel pour les intérêts et total pour les amendes.

– Tarif: 3% mensuel fixe pour un an et à partir de ce moment, taux variable.

– épissure; Le moratoire permet d’utiliser toutes les déclarations approuvées et impayées qu’un contribuable a en faveur de l’AFIP, pour le soustraire de la dette.

– Portée: La dette expirée peut être incluse jusqu’au 30 novembre 2019 et les plans de paiement en vigueur jusqu’au 23 décembre 2019 ou expirés.

– Bénéfice immédiat: Levée des embargos et suspension des poursuites pénales.

– Exigence: Faire délivrer le certificat MiPyme par le ministère du développement productif, un document qui peut être obtenu jusqu’au 30 avril.