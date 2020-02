L’agenda de la London Fashion Week, la semaine de la mode la plus avant-gardiste au monde

La semaine de la mode à Londres a déjà commencé mais se poursuit jusqu’au jour Mardi 18 février et se caractérise par être l’un des plus avant-gardiste du monde par conception où ils sont découverts de nouveaux talents et bien que l’ordre du jour soit des designers de renom comme Temperley Londres, Victoria Beckham, Roland Mouret, Emilia Wickstead, Erdem, JW Anderson, Burberry, Christopher Kane et Richard Quinn.

Dans la journée du 14 février, Central Saint Martins, la prestigieuse université de la mode de Londres qui a toujours une place dans la grille et présente les meilleurs designs que les étudiants de la carrière de vêtements ont réalisés tout au long de l’année scolaire, cette saison, ils ont fait 21 designers avec des thèmes différents dans lesquels chaque étudiant Il avait une inspiration différente de l’autre. Divers textiles, imprimés, motifs, couleurs fabriqués spécialement pour la Fashion Week de Londres ont pu être observés.

Cependant, non seulement les innovateurs textiles étaient les seuls à être vus sur le podium, Vivienne Westwood, Une icône de la mode britannique a présenté sa nouvelle collection lors d’une exposition d’art sous le titre “True Punk”. Les vêtements Westwood pour cette saison avaient un mélange de textiles, de vêtements surdimensionnés, la présence de la couture et une palette de couleurs dans laquelle prédominaient des couleurs vives comme le rouge et le bleu France.

La agenda complet Jour après jour de la London Fashion Week 2020 automne-hiver 2020-2021:

– Marques’Almeida à 13h00

– House of Holland 17h00

– A.W.A.K.E. Mode 19h00

– Jiri Kalfar AW20 20h30

– Lancement de Sabirah par Deborah Latouche – Magnifiquement modeste AW20 21h00

– Victoria Beckham 10h00

– Preen par Thornton Bregazzi à 11h00

– Margaret Howell 13h00

– Aspinal de Londres 13h30

– Emilia Wickstead 14h00

– MM6 Maison Margiela 18h00

– Vitrine du LFW du Collectif Jaded Life 20h30

– Let it Bee… Mode 2020 21h00

– Barbe Kolchagov – POP ART 20h00

– Paul Costelloe 11h30

– Johnstons d’Elgin 14h30

– Christopher Kane 15h00

– Le prix Woolmark à 19h00

– Événement Anya Hindmarch 20h30

– Tiffany Griffith 19h00

– Charlotte Knowles 12h00