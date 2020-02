L’agent Ezequiel Almodóvar a tué sa famille dans un suicide ultérieur

L’agent américain des douanes et de la protection des frontières, Ezequiel Almodóvar, a tué sa famille. Après avoir tiré sur sa femme et ses enfants, Ezequiel Almodóvar, il se suicide d’une balle dans la tête. La police d’Orlando Orange County enquête sur ce terrible cas qui choque les États-Unis.

L’agent Ezequiel Almodóvar, qui travaillait au bureau américain des douanes et de la protection des frontières, a abattu sa famille, puis s’est suicidé d’une balle dans la tête, dans la ville d’Orlando.

Le triple homicide et suicide, qui a choqué la ville d’Orlando, s’est produit récemment au domicile de la famille Latino, où l’agent Ezequiel Almodóvar a tiré sur sa femme bien-aimée, Marielis Soto, 38 ans.

Et après avoir mis fin à la vie de la mère de ses enfants, l’agent Ezequiel Almodóvar a activé son arme pour tuer son fils aîné nommé Ezequiel Junior (16 ans) et le plus jeune Gabriel (12 ans).

ECe crime épouvantable s’est produit après que l’agent Ezequiel Almodóvar et sa famille aient profité de vacances amusantes au parc à thème “Disney Animal Kingdom”.

Photo / Capture du monde hispanique

Sur certaines photos du voyage en famille, vous voyez l’agent Ezequiel Almodóvar et sa famille envahis de joie et d’amour, au milieu d’une grande piscine du centre d’attraction, qui semblait que la relation avec vos proches se déroulait normalement.

Mais cette histoire d’amour s’est transformée du jour au lendemain en une scène sanglante le 20 février 2020, lorsque les policiers du comté d’Orange d’Orlando, en Floride, ont décidé d’entrer dans la maison familiale pour vérifier ce qui se passait. .

Eh bien, auparavant, certains membres de la famille ont noté que la famille de l’agent Ezequiel Almodóvar était silencieuse, une situation qui a suscité des inquiétudes.

À cet égard, John Mina, shérif d’Orlando Orange County, a déclaré que les enquêtes préliminaires suggèrent que l’agent Ezequiel Almodóvar a tiré son arme contre sa femme et ses deux enfants..

“Nous travaillons sur cette affaire comme un meurtre-suicide », a déclaré John Mina aux médias.

Photo / Capture du monde hispanique

Des échantillons d’amour dans les réseaux sociaux

L’agent Ezequiel Almodóvar a émis des messages d’amour pour sa femme et sa famille, via le réseau social Facebook.

«Du temps en famille. Nous en avions besoin sans écoles, sans travail, sans taureaux adultes, seulement du temps en famille, profiter de la vie à travers les yeux des enfants. Je t’aime, bébé, »était le mot que l’homme suicide a dédié à sa femme Marielis Soto, après les vacances.

Un autre post a accroché l’homme suicide sur son mur Facebook, cette fois pour décréter son amour profond pour Marielis Soto pour la Saint-Valentin.

“Joyeuse Saint Valentin à ma Saint Valentin pour toujours Marielis Soto. Aujourd’hui est un jour d’amour, mais il n’y a pas assez de jours pour vous montrer combien je vous aime et combien vous comptez pour moi aujourd’hui et chaque jour. Vous avez toujours été là pour moi et j’espère pouvoir continuer à montrer l’amour que vous méritez mon amour. Je t’aime pour toujours et à jamais », raconte l’histoire d’amour de l’homme suicidaire, accompagnée d’une rangée de cœurs.

Les autorités policières continueront d’enquêter sur cette affaire criminelle dans la ville d’Orlando.

À propos de MundoHispanico.com – Site Web d’actualités et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes de marketing optimisées, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latino et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.