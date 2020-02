L’agent révèle qu’il a essayé d’aider quelqu’un avant de mourir

L’exagération de Kobe Bryant révèle ce que le NBA exastro a fait ses dernières minutes de vie Découvre que le joueur de basket-ball voulait aider l’une des personnes qui l’accompagnaient dans l’hélicoptère Indique qu’il avait eu une conversation lorsque Kobe Bryant était dans l’avion avant de s’écraser

L’agent de Kobe Bryant a révélé ce que faisait l’exastro de la NBA dans ses dernières minutes de vie, alors qu’il voyageait dans l’hélicoptère qui s’est écrasé à Calabasas, en Californie et où il est décédé plus tard avec sa fille Gianna et sept autres personnes.

Selon le programme Awake America, l’agent de Kobe Bryan, Rob Pelinka, a révélé la conversation qu’il avait eue avec lui juste avant sa mort.

Rob Pelinka a découvert les derniers mots de Kobe Bryant et les intentions qu’il avait quelques minutes avant que l’avion où il voyageait ne s’écrase.

Il a dit que le basketteur avait essayé d’aider une personne et qu’il avait demandé son aide pour y parvenir.

L’aide était pour son ami décédé dans l’accident de John Altobelli.

Alan Tacher, conducteur de Awake America, a expliqué que l’ex-agent de Kobe Bryant avait découvert une conversation qu’il avait eue avec l’exastro même lorsqu’il était déjà à bord de l’hélicoptère, juste avant la tragédie.

Pelinka a déclaré que l’ex-star de la NBA avait demandé son aide pour obtenir un agent de baseball pour l’une des filles de son ami Altobelli, qui pratiquait ce sport.

“J’ai ressenti le besoin de vérifier ce message et c’était de Kobe.” 💜

Rob Pelinka a publié le dernier message qu’il a envoyé #BlackMamba 😢https: //t.co/YJYatuITA1

– ESPN.com.mx (@ESPNmx) 24 février 2020

La vidéo sur l’explication d’Alan Tatcher peut être vue sur le compte Instagram personnel de @despiertamerica et elle donne les détails de ce que l’ex-agent de Kobe Bryant a dit et comment même dans ses dernières minutes de vie, l’ancien basketteur a essayé d’aider aux gens autour de lui.

“Son agent dit, et en ce moment nous allons voir ces images, il est l’un de ses meilleurs amis, c’est impressionnant, il parle le jour où il a l’accident Kobe Bryant, l’agent était dans l’église et Kobe Bryant était dans l’église, il envoie un texto à son agent et il dit: ‘Aidez-moi à trouver un agent de baseball’, puis l’agent dit: ‘J’étais à l’église et j’ai bien dit, ce n’est pas urgent, après la messe je vais lui répondre’.

“Il part après la fin de la messe et répond.”

AGENT: De quoi avez-vous besoin?

KOBE: «J’ai besoin d’un agent de baseball.

Alan Tatcher dit que Kobe Bryant répond, mais déjà dans l’hélicoptère, avant l’accident mortel.

KOBE: J’ai besoin d’un agent pour la fille d’un de mes amis qui joue au baseball.

Puis le chauffeur révèle que la personne qui voulait aider l’exastro de la NBA était John Altobelli, qui était avec lui, l’autre père de la fille qui jouait aussi au basket. Cependant, il précise que l’agent qu’il recherchait n’était pas pour cette petite fille, mais pour la fille aînée.

«Ce qu’il a dit, même à la dernière minute de la vie de Kobe Bryant, essayait d’aider les gens, d’aider ses amis, à la recherche d’un agent de baseball pour la fille de l’un de ses meilleurs amis, qui a également perdu la vie dans cet accident », a déclaré le conducteur.

«C’est incroyable, et ici aussi la chose la plus importante bien sûr, les mots de Michael Jordan, qui je pense ont surpris tout le monde, impressionnant ce qu’il a dit, les larmes qu’il a donné, il a comparé plusieurs fois avec lui, les anecdotes qu’il raconte et ici, ne regardez rien d’autre, la légende », a déclaré Alan Tatcher.

“Et regardez, je devais les apporter, ils ne l’ont donné qu’aux gens qui étaient là à l’intérieur du Staples Center, c’est une chemise avec cette image impressionnante de Giggi et Kobe Bryant, je la retournerai s’ils me donnent l’occasion, et le voici (numéro 2-24). Et j’ai vécu tellement de passion, tellement d’amour, tellement d’énergie dans cet endroit, que je voulais l’apporter à quelqu’un, nous devons voir comment nous allons le donner ici dans Awake America ».

