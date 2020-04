La ministre allemande de l’Environnement, Svenja Schulze, a souligné aujourd’hui l’importance de préserver les écosystèmes en tant qu ‘”assurance vie” face à la menace de pandémies futures comme celle du coronavirus.

Selon la science, plus les gens détruisent la nature, plus le risque de transmission d’un virus à l’homme est grand et “plus le risque d’apparition de maladies et même de pandémie est grand”, a averti le ministre lors d’une conférence de presse. avec d’autres experts.